FIERA DI PADOVA NUOVO SVILUPPO ALBERGHIERO

Padova Hall S.p.A. annuncia l’avvio della procedura di vendita di un’area di sviluppo situata nell’attuale sedime del padiglione 11 della Fiera di Padova.

Secondo quanto emerso da uno studio preliminare commissionato dalla proprietà, l’area è potenzialmente idonea alla realizzazione di una struttura alberghiera di categoria quattro stelle o superiore, con una capienza di circa 300 camere ed una superficie lorda di circa 21.000 m2.

Il tutto subordinatamente alle verifiche e valutazioni delle Amministrazioni competenti al rilascio dei necessari titoli abilitativi e pareri, cui dovrà essere condiviso il necessario percorso di valorizzazione dell’area medesima.

La procedura di vendita sarà avviata il 21 maggio p.v. mediante l’invio delle lettere di invito. Gli interessati dovranno contattare Gabetti Agency S.p.A., advisor dell’operazione, ai seguenti recapiti:

Email: [email protected]

Telefono: +39 02/7755353

La partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente a investitori e operatori qualificati.

Non saranno prese in considerazione richieste di accreditamento provenienti da soggetti non in possesso di tali requisiti.

(Fiera di Padova)