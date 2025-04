Domenica 27 aprile l’ultima domenica ecologica 2025

MANGIAMO SOSTENIBILE!

L’ultima Domenica Ecologica 2025 andrà in scena domenica 27 aprile dalle 15 alle 17 con partenza in bici dall’area verde di via Pordenone. Dopo l’inaugurazione della struttura “calisthenics“, che consente al nostro territorio di avere una palestra all’aperto a disposizione dei cittadini, partiremo insieme per un percorso itinerante in quattro tappe per conoscere alcune realtà economiche del territorio.

Un’occasione per promuovere stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente, favorire il consumo di prodotti a Km 0 e riscoprire insieme il valore del cibo buono e vicino. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Rubano nell’ambito del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova per contrastare l’inquinamento dell’aria e sensibilizzare la popolazione a stili di vita più sostenibili, è aperta a tutti: famiglie, cittadini e amanti della natura e del buon cibo.