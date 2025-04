Sabato 19 aprile “Bell’Italia” compie la sua nona tappa del 2025 a Bassano del Grappa: un viaggio che inizia alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un percorso sensoriale accolto per la dodicesima volta nel cuore di Bassano.

Da Sabato 19, a lunedì 21 aprile, Confesercenti del Veneto Centrale accompagnerà il pubblico e gli esperti, i giornalisti e gli appassionati in un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica, delle tradizioni culinarie e alimentari di ogni città italiana ma anche artigianato locale.

La manifestazione, dopo l’ottimo risultato delle passate edizioni, ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica italiana. Come? Trasformando la storica Piazza Libertà in un “unico, grande salone del gusto”. Attraverso, degustazioni, mostre e mercato il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana e non solo.

Negli stand si possono trovare i prodotti tipici: dal pecorino sardo, dai cannoli siciliani allo Speak Trentino… “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Bassano del Grappa in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

«Bell’Italia rappresenta un’importante opportunità per attrarre visitatori – ha dichiarato Flavio Convento, presidente Confesercenti Vicenza –. Siamo entusiasti di accogliere, nella splendida cornice di Bassano, numerosi ospiti che avranno l’occasione di assaporare prodotti di alta qualità. Gusto e tradizione sono elementi centrali di questa manifestazione, con la quale desideriamo portare il meglio dell’Italia ai cittadini e ai turisti in visita alla nostra città.»

Programma:

Sabato 19 aprile:

Apertura della Manifestazione e vendita dalle ore 18:00 Ore 18:00 Il Nutrizionista Mattia Zaccarin presenterà:

“Formaggi d’Italia: tradizione, microbi e metabolismo”

Cosa succede nel nostro corpo (e nella nostra mente) quando mangiamo un pezzo di formaggio? Chiusura Manifestazione alle ore 20:00

Domenica 20 Aprile:

Apertura Manifestazione ore 09:00

Ore 16:00 degustazione presso lo stand della Sicilia: I cannoli Siciliani

Ore 20:00 Chiusura Manifestazione

Lunedì 21 Aprile:

Apertura Manifestazione ore 09:00

Ore 11:00 Degustazione presso lo stand della Liguria: La Focaccia Ligure

Ore 20:00 Chiusura Manifestazione

(Confesercenti Veneto Centrale)