Avviso di manifestazione di interesse per assegnazione di spazi comunali per la realizzazione delle attività sportive e di animazione nel periodo estivo – anno 2025

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07.04.2025 avente ad oggetto “Indirizzi per l’assegnazione di spazi comunali per la realizzazione di attività sportive e di animazione nel periodo estivo – Anno 2025” s’intende favorire l’organizzazione nel territorio comunale di attività sportive e di animazione estive mettendo a disposizione i seguenti spazi comunali nel periodo 09.06.2025 – 09.09.2025 dalle ore 7.30 alle ore 17.00, compatibilmente con l’uso prioritario assegnato alle Istituzioni scolastiche:

Scuola primaria Bertolin (fino al 30.06.2025 saranno accessibili solo la palestra, il cortile esterno e i servizi igienici al piano terra e successivamente tutti gli spazi del piano terra);

Palestra di Feriole;

Impianto sportivo Ceron (saranno disponibili il “Campo A” interno e gli spazi esterni ad esclusione dei campi sintetici; dal 05.07.2025 saranno accessibili anche i campi sintetici esterni e dal 26.07.2025 sarà disponibile il “Campo B” interno);

Palestra comunale Mennea;

Barchessa Villa Cesarotti.

Per saperne di più è possibile consultare l’avviso completo in allegato e per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio istruzione al numero 049 8733828.

(Comune di Selvazzano)