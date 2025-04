Attivazione nuove isole ecologiche di via Toscana, via Trieste e via Dante

Saranno attivate da venerdì 18 aprile le isole ecologiche di via Toscana, via Trieste e via Dante, in parte con utilizzo di alcune attrezzature provvisorie che, a breve, verranno sostituite dalle campane interrate definitive. Tutte le isole saranno dotate di due o tre press-container, proseguendo così il progetto di nuova rimodulazione delle aree presenti nel nostro territorio.

Per gli utenti residenti in prossimità dell’isola ecologica di via Dante ( quartiere Fatima – zona Arancio) il press container del secco residuo sarà momentaneamente non accessibile, mentre continuerà ad essere attivo il servizio porta a porta per il secco fino ad apposita comunicazione che verrà inoltrata ad ogni utenza e ampiamente diffusa a mezzo di canali comunicativi del Comune di Rubano e di Etra.

( – zona Arancio) il press container del secco residuo sarà momentaneamente non accessibile, mentre continuerà ad essere attivo il servizio porta a porta per il secco fino ad apposita comunicazione che verrà inoltrata ad ogni utenza e ampiamente diffusa a mezzo di canali comunicativi del Comune di Rubano e di Etra. Sarà inoltre potenziata l’isola di via Genova con ulteriori attrezzature per la raccolta della carta/cartone, in attesa della sua riqualificazione.