Mobilità, Gesù (Greenture-Snam): “BioGnl permette di viaggiare a zero emissioni”

“L’uso del bioGnl ha permesso a questo treno di viaggiare essenzialmente a zero emissioni. Questo, per l’ambiente, per le regioni, per i territori e per i cittadini, penso sia fondamentale. Il ruolo di Greenture in tutto questo è la promozione dell’impiego di carburante e di infrastrutture che favoriscano la transizione energetica verso la net zero che tutti auspichiamo”. Lo ha detto Emanuele Gesù, director project delivery commercial and operations di Greenture di Snam, in occasione della presentazione, svoltasi a Fabriano, del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici ALn668, la cui alimentazione è stata trasformata da gasolio a BioGNL, nell’ambito di un progetto finalizzato alla valorizzazione in chiave green del materiale rotabile del Gruppo FS Italiane da destinare al turismo ferroviario.

