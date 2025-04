Mobilità, Bifulco (Hitachi Rail): “Sposato progetto con nostra competenza ferroviaria”

“Abbiamo sposato questo progetto unendo la nostra competenza sistemistica e ferroviaria con le competenze di altre società italiane come Ecomotive Solutions, specializzata nella trasformazione dei motori, Hvm, specializzata nella produzione di serbatoi criogenici e Snam che ci ha supportato per tutte le attività di distribuzione e di interfaccia coi vigili del fuoco per quanto riguarda la sicurezza del trasporto”. Così Giovanni Bifulco, head of Ram e design for maintenance di Hitachi Rail, in occasione dell’evento di presentazione del progetto di conversione a metano liquido di due storiche automotrici diesel ALn668 di Fondazione FS Italiane (Gruppo Fs) che si è tenuto a Fabriano in provincia di Ancona.

L’intervento di trasformazione è stato realizzato in collaborazione con Hitachi Rail, che ha condotto lo studio di fattibilità, nonché la progettazione e l’esecuzione dell’attività, incluso il processo di omologazione con Ansfisa, e Snam (Greenture) che si è occupata delle attività relative all’organizzazione e gestione della logistica attraverso la costruzione di un mezzo speciale dedicato al rifornimento delle ALn.

“Abbiamo colto con favore la firma del memorandum d’intesa con Fondazione, Treni Italia e Snam perché orientata alla green transformation, attività nella quale la nostra società è fortemente coinvolta per la sostenibilità ecologica del trasporto passeggeri” conclude Bifulco.

(ADNKRONOS)