Bifulco (Hitachi Rail): “Impegnati in sostenibilità ecologica trasporto passeggeri”

“Abbiamo colto con favore la firma del memorandum d’intesa con Fondazione Fs e Snam perché orientata alla green transformation, attività nella quale la nostra società è fortemente coinvolta per la sostenibilità ecologica del trasporto passeggeri”. E’ quanto affermato da Giovanni Bifulco, head of Ram e design for maintenance Hitachi Rail, a margine della presentazione, svoltasi a Fabriano, del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici ALn668, la cui alimentazione è stata trasformata da gasolio a BioGNL, nell’ambito di un progetto finalizzato alla valorizzazione in chiave green del materiale rotabile del Gruppo FS Italiane da destinare al turismo ferroviario.

(ADNKRONOS)