Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 – Disponibilità a ricoprire il ruolo di Scrutatore e/o Presidente di seggio elettorale da parte di elettori/elettrici “NON iscritti agli Albi”.

Gli elettori e le elettrici, NON ANCORA ISCRITTI agli albi comunali di Scrutatore o Presidente di seggio elettorale, che vogliono essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo per la sostituzione di Presidenti e/o Scrutatori di seggio elettorale in caso di necessità, anche nell’imminenza dell’inizio delle operazioni elettorali, sono invitati a presentare dichiarazione scritta di disponibilità.

La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo, da consegnare unitamente a fotocopia di un documento di identità:

Per informazioni contattare lo 0498881911.

(Comune di Cadoneghe)