Consiglio Veneto: i lavori della settimana dal 14 al 18 aprile

L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione della Seconda Commissione consiliare permanente, martedì 15 aprile, alle 10,15. Calendarizzato: proposta di deliberazione amministrativa n. 89 – Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Piano per il Parco. Nomina relatore in Aula – sostituzione.

A seguire, alle 10,30, è convocata l’Assemblea Legislativa. All’ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze; Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; Interrogazioni a risposta scritta iscritte all’ordine del giorno; Proposta di deliberazione amministrativa n. 89 – Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Approvazione del Piano per il Parco. Relazione della SECONDA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Puppato (Lega-LV). Correlatore: consigliere Lorenzoni (Portavoce opposizione – Veneto Vale); Progetto di legge n. 293 di iniziativa dei consiglieri Francesca Scatto, Filippo Rigo, Roberto Bet, Elisa Cavinato, Milena Cecchetto, Silvia Rizzotto, Marco Zecchinato, Silvia Maino, Giuseppe Pan, Sonia Brescacin, Simona Bisaglia, Andrea Cecchellero, Gabriele Michieletto e Alberto Bozza “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliera Scatto (Lega-LV). Correlatore: consigliera Zottis (Partito Democratico); Risoluzioni; Mozioni; Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS). Relazione della PRIMA Commissione Consiliare.

Mercoledì 16 aprile, alle 10,30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: rendicontazione n. 261 “Relazione sull’attività del Garante regionale dei diritti della persona nell’anno 2024; Progetto di legge regionale n. 324 d’iniziativa dei consiglieri Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello e Zottis “Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 in materia di tempi nei quali indire le elezioni. Soppressione della finestra elettorale di primavera’”; Progetto di legge n. 287 d’iniziativa dei consiglieri Boron, Bozza e Valdegamberi “Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ‘Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti’ per l’incentivazione del trattamento e recupero dei rifiuti speciali”. Parere alla Seconda Commissione consiliare.

Alle 13, si riunisce la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: parere alla Giunta regionale n. 503 “Approvazione del bando per la concessione di contributi per l’anno 2025 a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948”. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Parere alla Giunta regionale n. 507 “Approvazione del programma annuale 2025 delle attività culturali previste dall’Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia”. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Parere alla Giunta regionale n. 506 – “Registro dei Comuni onorari del Veneto e Premio annuale per Comuni onorari del Veneto. Nuovi criteri per l’attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 30/2017”. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare.

Alle 15, si riunisce la Terza Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: Progetto di legge regionale n. 172 d’iniziativa dei consiglieri Soranzo, Andreoli, Formaggio, Pavanetto, Polato e Razzolini “Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di condominio”; Progetto di legge regionale n. 313 d’iniziativa dei consiglieri Pan, Andreoli, Bet, Bozza, Brescacin, Ciambetti, Dolfin, Formaggio, Rigo, Rizzotto e Valdegamberi “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”; Parere alla Giunta regionale n. 505 “Approvazione del bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell’associazionismo dei cacciatori del Veneto per l’anno 2025. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare; Testo unificato del Progetto di legge regionale n. 286 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (testo base); del Progetto di legge regionale n. 95 d’iniziativa dei consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto “Modifica della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”” e del Progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”; Progetto di legge regionale n. 320 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Boron e Venturini “Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto”; Progetto di legge statale n. 54 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Boron e Venturini “Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell’olivicoltore non coltivatore diretto o imprenditore agricolo custode del patrimonio olivicolo”. Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione.

