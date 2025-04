Concerto di Pasqua con Bach per “il Cimento Armonico”

CONCERTO DI PASQUA

Mercoledì 16 aprile 2025, ore 19.30

Chiesa di Gesù Buon Pastore

via Minio 19, Padova

Passione secondo Giovanni BWV 245

Johann Sebastian Bach

Ingresso a offerta libera

L’Orchestra e Coro “Il Cimento Armonico” diretti dal M. Toby Purser, celebreranno la Pasqua in musica, mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 19.30, presso la Chiesa di Gesù Buon Pastore, con la Passione secondo Giovanni BWV 245 di Johann Sebastian Bach, una delle vette espressive del repertorio barocco e capolavoro assoluto della musica occidentale. Il concerto è a ingresso libero con offerta volontaria.

Accanto all’Orchestra e Coro “Il Cimento Armonico”, si esibiranno quattro giovani interpreti di rilievo internazionale: il soprano Maria Letizia Seminara, che si è formata con Luciana Serra, il contralto Monica Burgio, apprezzata per la profondità espressiva e l’eleganza stilistica, il tenore Joao Aurelio, che si distingue per chiarezza vocale, dizione scolpita e sensibilità interpretativa ed il basso Andrew Mayor, che vanta una carriera internazionale tra concerti sinfonici, oratori e produzioni operistiche, con presenze nei più prestigiosi teatri e sale da concerto europei.

La preparazione del coro è affidata al Maestro Gian-Luca Zoccatelli, direttore esperto in letteratura sacra e polifonia vocale.

Composta nel 1724 per la liturgia del Venerdì Santo a Lipsia, la Passione secondo Giovanni è una delle due passioni bachiane giunte fino a noi nella loro interezza. L’opera si distingue per la forza drammatica e la profondità spirituale, che si manifestano attraverso una scrittura musicale rigorosa e al tempo stesso emozionante. Il libretto, tratto dal Vangelo secondo Giovanni, è arricchito da corali luterani e da riflessioni poetiche che, nel linguaggio della musica, guidano l’ascoltatore in un’intensa meditazione sul mistero della Passione di Cristo.

Un’occasione aperta a tutti per vivere un’esperienza di grande valore culturale, artistico e spirituale, in uno spazio di ascolto e riflessione.

L’ Orchestra e Coro “Il Cimento Armonico” è una realtà musicale italiana che si dedica con passione alla valorizzazione del repertorio barocco secondo criteri filologici.

Per informazioni: www.ilcimentoarmonico.com instagram ilcimentoarmonico

Profili

Toby Purser, direttore d’orchestra

La direzione di Toby Purser si distingue per la sua eccezionale versatilità stilistica e per un’entusiasmante combinazione di passione e intelligenza musicale. A suo agio sia con il repertorio sinfonico, contemporaneo che operistico, il suo lavoro comprende anche programmi di musica da film e collaborazioni interculturali. Toby è direttore artistico del Peace and Prosperity Trust, che sostiene progetti di beneficenza per giovani artisti in Medio Oriente.

Ha ricevuto inviti da orchestre britanniche, tra cui la Philharmonia, la Royal Philharmonic Orchestra, la Royal Liverpool Philharmonic e la London Concert Orchestra, tra le altre. Ha fondato l’Orion Orchestra nel 2005 e ne è tuttora il Direttore Ospite Principale.

Per la Raymond Gubbay Ltd, dirige regolarmente Christmas at the Movies, Zimmer vs Williams e The Music of the Lord of the Rings and Beyond in tutte le principali sale da concerto del Regno Unito. Tra i suoi recenti lavori internazionali figurano il debutto in Cina con la Chengdu Symphony Orchestra, in Messico con l’Orquesta Filarmonica de Sonora e la prima esecuzione keniota della Nona Sinfonia di Beethoven con la Nairobi Symphony Orchestra. Ha inoltre diretto il Concerto per violino di Mendelssohn con Maxim Vengerov per una masterclass pubblica e un concerto presso la Royal Philharmonic Orchestra, e ha registrato le canzoni di Ernest Kaye con la Britten Sinfonia.

Oltre agli inviti dell’English National Opera e dell’Opéra National de Paris, altri lavori recenti includono la prima britannica di Three Decembers di Jake Heggie per Opera della Luna; Belle Lurette per la New Sussex Opera; e un secondo CD, Passione, con la Royal Liverpool Philharmonic e il tenore Jesús León. Le sue collaborazioni operistiche sono state nominate per un Olivier Award (Miglior nuova produzione operistica – Britten The Turn of the Screw con ENO/Regent’s Park Open Air Theatre) e un International Opera Award (Miglior opera riscoperta – Stanford The Travelling Companion con la New Sussex Opera). Nel 2019 è stato invitato a essere direttore musicale del Vienna Opera Festival and Academy, dirigendo spettacoli al Musikverein di Vienna. È direttore musicale della New Sussex Opera, con la quale ha diretto The Travelling Companion di Stanford, La Belle Helène di Offenbach e altre due rarità di Offenbach: La principessa di Trebisonda e Belle Lurette. La prossima stagione vedrà la prima britannica della prima opera di Saint-Saëns, The Silver Bell. Come direttore ospite principale dell’Opera della Luna, ha diretto produzioni tra cui The Daughter of the Regiment, Orpheus in the Underworld e The Queen’s Lace Handkerchief di Johann Strauss. Ha inoltre diretto La Bohème, Fidelio e Hänsel und Gretel per la Lyric Opera, Irlanda, e la prima mondiale di A Feast in the Time of Plague per la Grange Park Opera.

Maria Letizia Seminara, soprano

Nata a Melito di Porto Salvo (RC) nel 1993, sin da giovanissima ha affiancato agli studi scolastici la sua grande passione per il canto. Ha intrapreso lo studio del canto lirico all’età di 16 anni sotto la guida del soprano Liliana Marzano. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, nel 2018 si è diplomata al triennio di canto lirico presso il Conservatorio di Musica F.Cilea di Rc con il massimo dei voti. Nel 2020 ha concluso il Biennio Ordinamentale in Canto presso lo stesso conservatorio della città, con votazione 110/110 Lode. Ha preso parte a varie manifestazioni musicali organizzate dal Conservatorio F. Cilea, nella sua città raccogliendo attestati di merito ’sul campo’, cantando sotto la direzione di grandi maestri.Ha debuttato nel ruolo di Livietta ,nell’’intermezzo di Pergolesi “Livietta e Tracollo” presso il Palazzo Corrado Alvaro (Rc) . Nel 2017 risulta finalista al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Beppe de Tomasi”.Ha preso parte al concerto “ Venti di Note I virtuosi dell’Accademia” organizzato dall’Accademia Internazionale di Musica di Cagliari, con la collaborazione di Luciana Serra. Ha partecipato, in qualità di soprano solista, al concerto ín onore del 72° anniversario della Fondazione della Repubblica tenutosi presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria diretto dal M° Antonino Manuli. Ha partecipato, in qualità di soprano solista, al concerto in occasione del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini “ Crescendo Rossiniano ” presso il Teatro “ Francesco Cilea” di Reggio Calabria diretto dal M° Manuela Ranno. Nel 2019 ha debuttato nel ruolo di Ancella nella “Turandot” di G. Puccini , presso il Teatro Antico di Taormina con tenore Marcello Giordani , sotto la direzione del M° James Meena e la regia di Enrico Stinchelli. Nel 2023 risulta semifinalista all’ audizione dell’ “Accademia dell’ Operà de Paris” .Nello stesso anno si è classificata tra i semifinalisti al concorso lirico internazionale “ Eugenia Burzio”.Nel 2023 ha debuttato nel ruolo di Contessa “Le Nozze di Figaro” Mozart presso il Teatro F.Cilea RC, sotto la direzione del M° Alessandro Tirotta. Studio e perfezionamento sono stati le direttrici che – insieme a passione ed entusiasmo – hanno spinto il soprano ad affinare il suo naturale talento. Ha fatto tesoro degli insegnamenti appresi a seguito della partecipazione a vari master e seminari con autorevoli maestri: Rolando Panerai, Donata D’Annunzio Lombardi, Desirée Rancatore, Luciana Serra, Marcelo Giordani, Mariella Devia.Vive pienamente e con entusiasmo ciò che la porta ad affinare la propria dote musicale: attualmente studia e perfeziona voce e canto con il bass baritono Gaetano Tirotta.

Monica Burgio, contralto

Nata a Genova, dopo aver conseguito il diploma di liceo artistico ha intrapreso gli studi musicali di canto lirico e flauto traverso per dare seguito alla sua passione musicale manifestatasi fin da bambina, espressasi anche con la partecipazione ad importanti manifestazioni quali la prima mondiale dell’opera “Pinocchio” di Marco Tutino (nel ruolo di Rosaura), eseguito al teatro Margherita di Genova.

Autrice di musiche teatrali ed interprete di musica contemporanea, è stata radiotrasmessa in Germania nelle liriche di Teresa Procaccini, che ha registrato.

Artista poliedrica, lavora per cinema, televisione e teatro, anche nell’ambito delle arti del movimento.

Attualmente Presidente e Direttore artistico dell’Associazione culturale “Sol Artium”.

Ha collaborato intensamente in molte compagini corali affrontando i vari repertori di musica corale dall’antico al contemporaneo. È stata corista nel coro dell’operetta Mario Cappello ed ha lavorato nel Coro del Teatro dell’Opera di Cagliari.

Ha un vasto repertorio lirico, liederistico e barocco.

Ha svolto intensa attività concertistica e teatrale con la Piccola orchestra di fiati diretta dal M.° Salvatore Mele. Lavora come solista con il Coro Orazio Vecchi e il coro La Fenice diretti dal M.° Alessandro Anniballi. Dirige la Schola Cantorum Sol Artium che si divide in coro di voci bianche e coro adulti. Recentemente ha registrato dei brani di Musica sacra e arie liriche.

Per la Notte dei Musei 2021 ha eseguito come solista Jubilate o amoeni chori RV 639 e il Gloria RV 588 di Vivaldi.

Joao Aurelio, tenore, ha al suo attivo esecuzioni in tutta Europa. Si distingue per chiarezza vocale, dizione scolpita e sensibilità interpretativa, in particolare nel repertorio bachiano.

Andrew Mayor, basso

Andrew è nato a Manchester e ha studiato alla Magdalen College School di Oxford, cantando come corista e successivamente come studioso di coro al Magdalen College.

Ha studiato canto alla Royal Academy of Music. Una delle prime esperienze è stata come solista in una performance di “Messiah from Scratch” alla Royal Albert Hall, diretta da Sir David Willcocks.

Un’altra pietra miliare è stata cantare come basso solista nella Fantasia Corale di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica di Berlino e Maurizio Pollini diretti da Claudio Abbado al Festspielhaus di Salisburgo.

Andrew ha un’intensa carriera operistica, in tournée negli Stati Uniti come Danilo (Die lustige Witwe) e in tutta Europa come Rigoletto per la Compagnia d’Opera Italiana di Milano. I ruoli nel Regno Unito includono Renato (Un ballo in maschera) e il Conte (Le Nozze di Figaro) a Holland Park, Ford (Falstaff) per ETO e Don Giovanni per la Mid Wales Opera. Alla Royal Opera House, Covent Garden, ha cantato Starveling in A Midsummer Night’s Dream di Britten. La scorsa estate Andrew ha cantato Don Alfonso (Cosi fan tutte) con recite in Francia e alla St John’s Smith Square, Londra con la Southbank Sinfonia. Quest’anno canta Sharpless (Madama Butterfly) con la London City Philharmonic. I piani futuri includono Donner (Rheingold) e Gunther (Götterdämmerung) nelle rappresentazioni dell’intero Ring Cycle per la Regents Opera a Londra nel 2025.

Andrew è un avvocato qualificato e ha anche una qualifica CELTA per insegnare l’inglese come lingua straniera. È anche membro della British Association of Ski Instructors.

Gian-Luca Zoccatelli, Maestro del Coro

Gian-Luca Zoccatelli è nato a Verona. Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Mantova diplomandosi in flauto, in canto lirico e conseguendo il compimento inferiore di composizione; presso il Conservatorio di Padova ha ottenuto il diploma in didattica della musica. Dopo la Maturità Scientifica ha proseguito gli studi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso D.A.M.S. indirizzo Musica) dell’Università di Bologna. Come flautista, tastierista e compositore collabora con i Les sens jazz di Verona, avendo all’attivo già due progetti discografici di genere smooth jazz . Svolge attività di compositore sia per il proprio gruppo, sia per vari organici, dal duo alla grande orchestra, focalizzando la produzione per la radio e la televisione. Ha firmato con Edizioni Rai e con l’etichetta GDM brani che vengono utilizzati in radio e televisione in vari programmi rai come Brave ragazze di radiodue, e televisivi come Ballarò, Sereno variabile, La storia siamo noi, Il tempo e la storia, Linea verde orizzonti, Linea verde, Art news, Cronache animali, 2next – Economia e futuro, Italiani, Passato e presente, Kilimangiaro: il borgo dei borghi, UnoMattina estate, Di Martedì (La7). Tre brani per orchestra fanno parte del progetto discografico del 2011, Orchestral movements (Ed. Rai), eseguiti dalla Budapest Concert Orchestra (MAV). Altri quattro suoi brani per ensemble da camera sono presenti nell’album “Jeux et paysages”, del 2012, e quattro brani orchestrali nell’album “Landscapes” del 2013 editi da GDM. Altri brani funk e blues sono stati editi dalla Rai. Come corista e solista ha fatto parte dal 1994 del Coro Italiano da Camera “Athestis Chorus” di Este (PD) diretto da Filippo Maria Bressan. Con l’Athestis Chorus ho svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero collaborando con Franco Battiatoper la Messa Arcaica, e direttori come Carlo Maria Giulini e l’Orchestra della Scala, con Rudolf Barshai e la Scottish Chamber Orchestra con M. Haselböck, U. Benedetti Michelangeli, Henri Farge e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, con Eliahu Inbal, Jeffrey Tate e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Claudio Abbado e la Mahler Chamber Orchestrae collaborando con gli Enti Autonomi Lirici di Bologna e Venezia. Sempre con Athestis Chorus ha inciso per Fonit Cetra, EMI, ARTS. E’ membro dal 1999 del World Youth Choir(Coro mondiale giovanile). Nelle sessioni estive 1999 in Slovenia e nel 2000 in Spagna ha rappresentato l’Italia come Ambasciatore per la pace nel mondo UNESCO (Ambassador of goodwill of UNESCO). Ha svolto con il World Youth Choir concerti in Slovenia, Italia, Croazia, Austria e Germania e Spagna come corista e solista. Dal settembre 2012 è stato diretto da Ennio Morricone come corista del Coro di Verona, esibendosi ad Udine, a Milano, Torino, Padova e all’Arena di Verona, dove ha cantato anche per i Modà, sempre con la stessa compagine corale. Collabora dal 2012 con il coro di Padova “La stagione Armonica”, esibendosi sotto la bacchetta di Riccardo Muti nel luglio 2012 e 2015 per Ravenna opera festival a Ravenna e a Otranto. Ha collaborato con il Coro della Radio Svizzera Italiana diretta da Diego Fasolis, cantando musiche di I. Pizzetti e con il gruppo La Venexiana diretto da Claudio Cavina, cantando ne “L’Orfeo” di C. Monteverdi a Eilat (Israele), Londra, Madrid, Jerez de la Frontiera, Melk, Bruges, Weingarten e Regensburg, S. Gallo, Modena e Udine, Sablé e Chantilly, Seattle (USA). Vincendo una borsa di studio ha partecipato al corso di perfezionamento “L’arte della canzone popolare” conclusosi nei primi mesi del 1999 presso il Centro Europeo di Toscolano, (scuola fondata da Mogol) come arrangiatore, interprete e strumentista, incidendo due CD: uno sulla Canzone popolare veneta e uno sulla Canzone popolare lombarda e allo stage internazionale di perfezionamento corale a Rovereto nell’Aprile 2000 e Maggio 2001. Ha frequentato il corso “Laboratorio teatrale del ‘700” tenuto da Enzo Daraper l’allestimento de “Il Fanatico in berlina” di G. Paisiello, debuttando il 28 gennaio 2002 al teatro Bibiena di Mantova nel ruolo di Riccardo. Nel luglio 2007 ha vinto la partecipazione alla masterclass tenuta da Claudio Desderi per l’allestimento de “Lo Speziale” di F. J. Haydn nel ruolo di Mengone, opera che è stata eseguita nel novembre 2007 presso l’Auditorium “Pollini” di Padova con l’Orchestra di Padova e del Veneto sotto la direzione di C. Desderi. Come tenore solista con Ottavio Dantone e l’Accademia bizantina ha fatto parte del cast come pastore e spirito nell’Orfeo di Claudio Monteverdi, esibendosi dall’ottobre 2003 al gennaio 2004 nei teatri di Cremona, Como, Brescia e Pavia. Sempre con Ottavio Dantone e l’Accademia bizantina gli è stato affidato il ruolo di Iro ne Il Ritorno d’Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi: dall’ottobre 2004 a febbraio 2005 si è esibito nei teatri di Cremona, Como, Brescia, Pavia, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara e Bari, riscuotendo ampi consensi di critica. Nel gennaio 2006 nei teatri di Ferrara e Ravenna ha cantato come Soldato II e Liberto ne L’incoronazione di Poppea di C. Monteverdi. Nel settembre 2006 ha interpretato i ruoli di Acate e Pirro nella Didone di Francesco Cavalli sotto la direzione di Fabio Biondi e l’orchestra Europa Galante nella stagione lirica della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, allestimento che è stato ripreso nel settembre 2008 nel Teatro alla Scala di Milano. Sempre con lo stesso gruppo nell’ottobre 2008 ha interpretato il ruolo di Mercurio ne Le virtù de’ strali d’amore di F. Cavalli al Teatro Malibran, e nel febbraio 2012 il ruolo di Flavio nella Norma di V. Bellini, presso il Palau de la Musica di Valencia e Auditorio Baluarte di Pamplona (Spagna). Nel giugno 2013 ha cantato come Don Basilio ne Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, al teatro Olimpico di Vicenza con L’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Giovanni Battista Rigon. Svolge attività concertistica in qualità di tenore solista approfondendo il repertorio barocco, sacro e cameristico ed ha inciso per le etichette Rainbow, Chandos, Tactus e Dynamic. Dal 2022 è Maestro di coro presso l’associazione “Il Cimento Armonico.

(Studio Pierrepi)