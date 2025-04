ASSINDUSTRIA SPORT PROTAGONISTA ALLA FESTA DELL’ATLETICA VENETA

Tanto gialloblù sul palco di Breganze, passerella per maglie azzurre e campioni italiani della società e per Stefano Grosselle, tecnico dell’anno. Nel weekend si è anche gareggiato: Emma Pozzato e Alice Pertile in evidenza a Scorzé, Lorenzo Lazzaro vince il “miglio di Aldo” a Treviso.

L’atletica veneta ha incoronato i protagonisti della stagione 2024. Al Cineforum di Breganze, nel Vicentino, sono sfilate le stelle dell’ultima annata agonistica: gli atleti, ma anche le società. E poi i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara e tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del movimento durante la stagione culminata con le Olimpiadi di Parigi. E c’è stata davvero tanta Assindustria Sport sul palco vicentino, col nome degli atleti gialloblù o della società risuonato ben 29 volte. Spiccano i numerosi titoli italiani vinti in ogni categoria, le maglie azzurre indossate da Margherita Randazzo, Thomas D’Este, Martina Agostini e Vittoria Masiero, ma anche il nome di Stefano Grosselle, a cui è stato attribuito il Premio “Ossena” che va al Tecnico assoluto dell’anno, con il Dt Ruggero Pertile (presente assieme al presidente Roberto Gasparetto) a consegnarlo.

Ma nel weekend si è anche gareggiato. Nell’apertura regionale su pista, che ha inaugurato il rinnovato anello di Scorzè (Venezia), seconda piazza per Emma Pozzato nel getto del peso allieve (10.88) e minimo di qualificazione per i campionati italiani under 18 centrato da Alice Pertile nei 3.000, bloccando il cronometro dopo 10’38”98. Nel 22° Atletica Triveneta Meeting, andato in scena sulla pista di San Lazzaro a Treviso, successo invece per Lorenzo Lazzaro, che fa suo il Miglio di Aldo, a ricordo di Aldo Masi, anima e voce dell’atletica veneta, correndo in 3’55”84. Lorenzo De Bortoli, già sul palco a Breganze, ha invece aperto la sua stagione col terzo posto nei 150 nel meeting di Rovereto, in 16”79, seguito dal quarto nei 300 in 35”16.

A livello giovanile, si segnalano invece i numerosi, validi risultati ottenuti nella 2^ giornata dedicata al settore cadetti, ma anche nel 1° triathlon Ragazzi, a Monselice. Spicca l’affermazione della 4×100 cadette composta da Eva Moro, Denise Nizzetto, Elena Carlin e Giulia Olivi in 51”2, con Elena anche seconda nel triplo con 9.74 metri. Stesso piazzamento per Riccardo Vignaga nella gara maschile, con 10.59, mentre Emma Prevedello s’impone nei 2.000 realizzando anche il minimo per gli Italiani di categoria in 6’49”4, con Anna Varrati seconda nei 300 in 45”1.

Ecco tutti i premiati di Assindustria Sport nella festa di Breganze.

I CAMPIONI ITALIANI

Assoluti

Filippo Cibin – 4×400

Lorenzo De Bortoli – 4×400

Luca Ostanello – 4×400

Lorenzo Stoppato – 4×400

Promesse

Jacopo Albertin – 4×400

Filippo Cibin – 4×400

Lorenzo De Bortoli– 4×400

Thomas D’Este – Corsa su strada (10 km)

Luca Ostanello – 4×400

Margherita Randazzo – Lancio del giavellotto, lancio del giavellotto invernale

Juniores

Edoardo Babato – 4×100

Pietro Cecere – 4×100

Valentino D’Andreta – 4×100

Promise Koffi Emma – 4×100

Lorenzo Schiavon – Salto con l’asta indoor

Laura Franceschi – Salto in lungo indoor

Keren Mbongo – Lancio del martello

Anna Raimondi – Lancio del giavellotto.

Allievi

Nurah Mandy Fadika – Salto in alto indoor

Vittoria Masiero – 100 ostacoli

Società

Assindustria Sport

2^ class. Campionato Italiano di Società Femminile Indoor

2^ class. Club Challenge Under 23 Maschile

3^ class. Campionati Italiani Under 23 Maschili di società su pista

3^ class. Campionato Italiano di Società Maschile Indoor

LE MAGLIE AZZURRE

Promesse

Coppa Europa Lanci (Ass/U23) – Leiria (POR)

Margherita Randazzo

Incontro Internazionale di Corsa su Strada U23 – Trieste

Thomas D’Este

Juniores

Campionati Mondiali U20 – Lima (PER)

Martina Agostini

Allievi

Campionati Europei U18 – Banska Bystrica (SVK)

Vittoria Masiero

Premio “Ossena” (Tecnico assoluto dell’anno)

Stefano Grosselle

Nelle foto (Bassan/Fidal Veneto) alcuni momenti della festa di Breganze

(Assindustria Padova)