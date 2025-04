5×1000 al Comune di Rubano per contribuire al miglioramento dei servizi

Per una risposta a sostegno delle famiglie di Rubano. Si ricorda alla cittadinanza la possibilità di destinare il 5×1000 alle Politiche Sociali del Comune di Rubano (firmando sul riquadro “Sostegno alle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza” presente sui modelli della dichiarazione dei redditi) per contribuire al miglioramento dei servizi quali: rette per asili Nido e scuole Materne, servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità e anziani, sostegno economico per cittadini in difficoltà, rette per anziani e minori in strutture residenziali.