Sogni Condivisi anima l’edizone 2025 di Mare d’Arte Festival

Arte, fotografia, musica e talks vanno in scena a Milano Marittima per raccontare il valore dell’accoglienza, dal 4 al 13 luglio

Milano 11 Aprile 2025 -Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto con Mare d’Arte Festival 2025, l’evento in programma dal 4 al 13 luglio che quest’anno indaga il tema Sogni Condivisi.

Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo che si spinge fino al mare, inteso come simbolo di apertura e connessione. In quello che diventa un museo diffuso, la creatività si racconta attraverso il linguaggio dell’architettura, del design, della fotografia, della pittura e della scultura. È un progetto che cresce nel tempo, definendo un patrimonio permanente che si arricchisce di nuove espressioni, opere e visioni.

Il valore dell’accoglienza è il punto di partenza di un viaggio artistico e umano che trova nel titolo Sogni Condivisi una sintesi perfetta e si racconta in un ricco calendario di talk, attività e concerti. Cuore pulsante dell’evento è l’imponente opera firmata da un artista italiano di fama internazionale che resterà allestita in maniera permanente, per invitare a riflettere sui fondamenti che animano il progetto Mare d’Arte Festival: il simbolo del mare, la speranza e il futuro restituiscono un’idea di ospitalità che non solo riceve, ma accoglie e trasforma, senza giudicare.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli: “Milano Marittima riparte dall’arte. La nostra città è stata individuata come location iconica per un festival d’arte di altissima qualità, che saprà offrire ai nostri cittadini e ai nostri ospiti emozioni e suggestioni trasmesse da vari linguaggi artistici. Saranno organizzati eventi in Rotonda Primo maggio e le opere di grandi artisti della cultura contemporanea italiana saranno esposte sul nuovo Lungomare della città giardino, dando vita a un museo a cielo aperto del quale potranno godere tutti i frequentatori della località”.

Mare d’arte è un sogno che si avvera: Milano Marittima marchio culturale di eccellenza riconosciuto, dichiara Gianluca Orazi ideatore e direttore del festival. Una città che unisce il suo essere “giardino” così come è stata concepita a quella di museo a cielo aperto che ogni anno si arricchisce di una o più nuove opere, così come di esperienze culturali in continua evoluzione verso un’originale e rinnovata attrattività.

Il festival è realizzato in collaborazione con Sky Arte e per alcune attività operative la Pro Loco di Milano Marittima metterà a disposizione il proprio supporto.

Contatti Ufficio Stampa:

M&C SAATCHI PR

[email protected]

Tel. 02/36748250

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi