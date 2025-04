Piastri in pole in Bahrain davanti a Leclerc, qualifiche deludenti per Norris e Hamilton

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – La McLaren domina anche le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dove a conquistare la pole position è ancora una volta Oscar Piastri in 1’29″841. Alle sue spalle la Mercedes di George Russell a 0″168 e la Ferrari di Charles Leclerc a 0″334, ma la posizione dei due cambia in griglia dopo la penalizzazione del pilota Mercedes per essere scattato in anticipo in griglia dopo una bandiera rossa. Il monegasco partirà dunque dalla prima fila al fianco di Piastri.

L’australiano conferma quanto di buono fatto vedere in tutte le sessioni di prove libere: “Mi sono sentito fiducioso per tutto il weekend, sin dalle libere 1 che sono state un’esperienza un po’ per tutti perché sembrava rally e non Formula 1. Poi mi sono sentito molto a mio agio in macchina. Nelle FP3 avevamo un buon passo. In qualifica gli altri si sono avvicinati, ma abbiamo fatto un buon giro e siamo contenti. Non potevo partire da una posizione migliore della pole, sono entusiasta”, afferma Piastri.

Seconda piazza, che poi diventa terza, per George Russell, che si dice pronto a dare battaglia: “Per noi sarà una sfida lottare con Oscar”. Anche Leclerc, terzo in griglia ma successivamente scalato di una posizione, si mostra sorpreso per il risultato ottenuto in

qualifica: “Onestamente non me l’aspettavo. Sapevo che c’era un po’ di margine, dovevo essere paziente nel Q1 e nel Q2. Con le gomme nuove è andata molto meglio. Sono contento, abbiamo trovato la strada giusta, speriamo di migliorare anche in gara. Il team ha spinto forte per portare questi aggiornamenti, è un piccolo guadagno. Speriamo che la prossima settimana il miglioramento si possa notare ancora di più”.

Andrea Kimi Antonelli continua nel suo processo di crescita e, alla sua quarta gara in Formula 1, ottiene un meraviglioso quarto posto che anche nel suo caso non sopravvive dopo la penalizzazione dei giudici che lo scalano in quinta piazza: “Le condizioni erano molto diverse rispetto ai test e mi sono dovuto adattare. Però mi sono sentito bene in macchina, riuscivo a spingere come volevo. La confidenza c’è e continua a crescere, ma ci sono cose che devo imparare. Nell’ultimo giro non ho sfruttato benissimo le gomme, c’è ancora da migliorare”.

Deludono Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente sesto e settimo sulla griglia. Il britannico della McLaren sperava in un risultato completamente diverso: “Il team sta facendo un grandissimo lavoro, ma io no. È una pista su cui si possono effettuare dei sorpassi, quindi per domani c’è una speranza. Ora, però, sono deluso”.

Lewis Hamilton con l’altra Rossa deve accontentarsi di un nono posto. Per il ferrarista non filtra ottimismo in ottica gara: “Ero troppo lento, al momento non posso avere grande fiducia pensando alla gara. Mi dispiace per tutto il team e anche per i tifosi”, segnala il sette volte campione del mondo.

Ma il team principal Fred Vasseur vede il bicchiere mezzo pieno: “Hamilton fatica in particolare nel Q3, perché prima era davanti a Leclerc. Ha fatto un piccolo errore che lo ha costretto a stare indietro. Il passo c’è, penso che complessivamente ci siano indicazioni positive. Il fatto che la pista avesse una temperatura molto alta ha inciso parecchio, partendo dal terzo posto dobbiamo essere ambiziosi. Il problema per tutti è non aver fatto stint molto lunghi con le gomme. Dobbiamo fare un bel lavoro, abbiamo un set di medie in più e speriamo che possa essere un vantaggio”.

Ottimo risultato per Carlos Sainz (Williams), che firma l’ottavo tempo proprio davanti al suo successore sulla Rossa. Sorprende anche l’Alpine di Pierre Gasly che, oltre ad accedere al Q3, riesce anche a firmare il quinto crono.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Pierre Gasly (Alpine)

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Jake Doohan (Alpine)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Nico Hulkenberg (Sauber)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Gabriel Bortoleto (Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).