OpenAI si prepara al lancio di nuovi modelli di intelligenza artificiale

Secondo fonti vicine all’azienda, OpenAI è prossima alla presentazione di una nuova serie di modelli di intelligenza artificiale. Tra questi è attesa la versione GPT-4.1, che dovrebbe rappresentare un’evoluzione del modello multimodale GPT-4o, già noto per la sua capacità di elaborare simultaneamente audio, immagini e testo in tempo reale. Il rilascio di GPT-4.1 sarà accompagnato anche da varianti più leggere, denominate GPT-4.1 mini e nano, il cui debutto potrebbe avvenire già a partire dalla prossima settimana. Oltre a questi aggiornamenti, OpenAI starebbe ultimando anche la versione completa del modello di ragionamento “o3” e una versione ridotta chiamata “o4 mini”.

Nonostante il CEO di OpenAI, Sam Altman, abbia recentemente annunciato su X l’arrivo di una funzionalità “entusiasmante”, non è ancora chiaro se si tratti di uno dei modelli sopra citati. Alcune fonti interne precisano che l’azienda ha posticipato in passato il lancio di nuovi modelli a causa di limitazioni nella capacità operativa, motivo per cui non si esclude che il debutto di GPT-4.1 possa subire ulteriori ritardi. Altman ha inoltre avvisato gli utenti che, a causa delle sfide legate alla gestione delle risorse, le prossime uscite potrebbero subire ritardi, presentare malfunzionamenti o rallentamenti nei servizi. Di recente, la crescente domanda delle funzionalità di generazione immagini ha costretto OpenAI a limitare temporaneamente l’accesso a tali funzioni, con lo stesso Altman che ha affermato ironicamente che “le nostre GPU si stanno sciogliendo”, per via dell’elevato utilizzo da parte degli utenti della versione gratuita di ChatGPT.