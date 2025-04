Convocazione assemblea ordinaria dei soci maggio 2025 – ente gestore CSV Padova e Rovigo

È convocata l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Centro Servizi Padova Rovigo Solidali ODV ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto, in prima convocazione il 30 aprile 2025 alle ore 06:00 e in seconda convocazione

Sabato 10 maggio 2025 alle ore 09:00

in doppia mondalità:

con il seguente ordine del giorno:

Nomina del presidente dell’Assemblea; Presentazione della commissione elettorale e apertura dei seggi elettorali; Approvazione del bilancio consuntivo 2024 e relativi materiali; Approvazione del bilancio sociale 2024; Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; Varie ed eventuali.

I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Dalle ore 08:00 presso Fondazione OIC sarà disponibile un caffè di benvenuto.

Nel sito internet csvpadovarovigo.org è disponibile il regolamento elettorale e il modulo per la presentazione delle candidature. Le candidature, complete di tutti i documenti previsti, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 22 aprile 2025. A partire da mercoledì 29 aprile 2025, dopo le verifiche formali sulle candidature, sarà possibile consultare l’elenco dei candidati e delle candidate attraverso questa pagina web.

Per chi volesse attendere il termine degli scrutini e la proclamazione degli eletti presso la Fondazione OIC, sarà disponibile un pranzo a buffet. Per una migliore organizzazione dell’incontro, si chiede di confermare la propria partecipazione ed eventuale conferma della presenza a pranzo entro il 30 aprile 2025, via posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al numero 049-8686849 o 0425-29637.

Chi fosse impossibilitato a partecipare, potrà delegare un rappresentante di altra associazione utilizzando il modulo in allegato. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio ai sensi dell’art. 5 Co. 9 dello Statuto.

Il materiale oggetto delle deliberazioni è disponibile ai soci nelle sedi del CSV a Padova e a Rovigo e nel sito internet del CSV all’indirizzo internet:

https://www.csvpadovarovigo.org/convocazione-assemblea-ordinaria-dei-soci-maggio-2025-ente-gestore-csv-padova-e-rovigo/.

L’assemblea alla quale, con la presente, vi invitiamo a partecipare rappresenta l’ultima del nostro mandato. Con le elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie — un momento di democrazia che riteniamo particolarmente significativo — si concluderà l’esperienza del primo Consiglio Direttivo eletto dopo la fusione tra i due Centri Servizio di Padova e Rovigo.

Sono stati anni di profonda innovazione, durante i quali abbiamo affrontato sfide impegnative come la pandemia da Covid-19 e le trasformazioni introdotte dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In questo tempo sono state avviate numerose progettualità che ci hanno restituito risultati significativi: basti pensare a quanto è stato realizzato con Solidaria, ormai divenuta un laboratorio diffuso per lo sviluppo del volontariato sul territorio, al percorso formativo di alto profilo Progettare(il)Bene, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Cariparo, e alle attività nate dalle esperienze di co-progettazione a favore delle comunità locali.

Nei prossimi mesi ci attendono nuove sfide, come l’avvio degli Ambiti Territoriali Sociali, in coordinamento con la Regione del Veneto e i Comuni delle province di Padova e Rovigo. Siamo certi che chi sarà chiamato a guidare questo Ente saprà proseguire lungo il virtuoso cammino dell’innovazione e della partecipazione.

Concludiamo questa lettera con un sentito ringraziamento a tutto il mondo del volontariato euganeo e polesano per l’impegno quotidiano al servizio delle comunità, e a tutte le persone che, insieme a noi, hanno guidato il CSV di Padova e Rovigo in questi quattro intensi e appassionanti anni.

Il Presidente – Luca Marcon

La Vicepresidente – Marinella Mantovani