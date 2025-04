Ancora tu! Festa diocesana delle Palme 2025

Torna puntuale la Domenica delle Palme, quest’anno domenica 13 aprile 2025 la Festa diocesana delle Palme, che vedrà confluire in piazza delle Erbe a Padova migliaia di bambini/e e ragazzi/e dell’Acr, dell’Iniziazione cristiana e degli Scout, insieme ai loro genitori e animatori per vivere un momento di preparazione alla Pasqua e incontrare il vescovo Claudio e celebrare in quest’anno santo il Giubileo diocesano dei ragazzi, nel segno della speranza.

Tema della festa di quest’anno è “Ancora tu!”, che farà scoprire ai giovani partecipanti la vicinanza e presenza del Signore Gesù, vera ancòra di salvezza e di riferimento nel navigare della vita. Protagonista dell’animazione che accompagna la festa sarà infatti l’immagine della nave e tutti gli elementi che la compongono e l’esplicito riferimento alla speranza, che contraddistingue il Giubileo 2025.

La festa inizierà come di consueto alle ore 15 in piazza delle Erbe con canti e animazione e sarà vivacizzata dalla presenza dei tanti ramoscelli di olivo infiocchettati di colori diversi che saranno benedetti dal vescovo Claudio. Dalla piazza si muoverà poi la festosa processione che, differentemente dalle altre edizioni, approderà quest’anno in Cattedrale dove si vivrà un momento di preghiera tutti insieme.

La Festa delle Palme conclude il tempo di Quaresima e apre la Settimana Santa che accompagna alla Pasqua del Signore.

SETTIMANA SANTA che vedrà altri appuntamenti diocesani:

mercoledì 16 aprile, a partire dalle ore 19.15, all’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd) l’appuntamento è con la Via Crucis diocesana dei giovani, dal titolo “Rivestiti d’incontro” , che vedrà due diversi gruppi partire l’uno dalla grotta della Madonna di Lourdes e l’altro dalla chiesa parrocchiale di Sarmeola, per convergere poi nel santuario di Santa Maria Madre della Provvidenza. Il titolo della Via Crucis ha una doppia lettura rivèstiti e rivestìti, a significare il valore di novità e di cambiamento reciproco che porta l’incontro. Durante la Via Crucis saranno raccolte offerte a sostegno del progetto “Un abito per la dignità” delle Cucine economiche popolari di Padova.

giovedì 17 aprile, alle ore 10 in basilica Cattedrale a Padova il vescovo Claudio presiederà la Santa Messa del Crisma con la consacrazione degli oli santi (il crisma, l’olio dei catecumeni, l’olio degli infermi). Durante la messa del Crisma, inoltre, i presbiteri rinnoveranno le promesse fatte nel giorno dell’ordinazione sacerdotale. Le offerte raccolte durante la messa crismale andranno a sostenere il progetto diocesano “Vi sia uguaglianza” (segnalato anche tra i progetti di carità da sostenere durante il Giubileo) e segno di condivisione e sostegno reciproco alle comunità cristiane in difficoltà economica e segno concreto di carità proposto nel tempo del Giubileo.

sabato 19 aprile, alle ore 21 in basilica Cattedrale a Padova il vescovo Claudio presiederà la Veglia pasquale e conferirà i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia), ad alcuni eletti della Diocesi (eletti sono i catecumeni che dopo un percorso di formazione, accompagnati da padrini/madrine e catechisti hanno vissuto il rito dell’elezione o iscrizione del nome – vissuto nella prima domenica di Quaresima –, che definisce la “chiamata” definitiva e la volontà di diventare cristiani, scrivendo il proprio nome sul libro dei futuri battezzati);

domenica 20 aprile, alle ore 17 in basilica Cattedrale, il vescovo Claudio presiederà i Vespri di Pasqua con la processione al Battistero con i neofiti della Diocesi (quanti hanno ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella notte di Pasqua e sono divenuti cristiani).

Tra gli altri appuntamenti della Settimana Santa ricordiamo che il vescovo Claudio martedì 15 aprile alle ore 12.00 celebrerà la messa nella chiesa dell’ospedale Sant’Antonio di Padova. Mentre celebrerà il Giovedì Santo (Cena del Signore) nella comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il Venerdì Santo (Passione del Signore) nella comunità di Feriole alle ore 20.30