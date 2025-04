Thales lancia l’unità di misura inerziale per la navigazione di nuova generazione

Thales, leader globale nelle soluzioni di navigazione inerziale, ha annunciato il lancio della sua nuova generazione di Unità di Misurazione Inerziale (IMU). Progettata per una produzione su larga scala, questa unità integra la tecnologia all’avanguardia dei giroscopi a laser ad anello (Ring Laser Gyro) e degli accelerometri MEMS (Micro-ElectroMechanical Systems), offrendo prestazioni di alto livello in un pacchetto più leggero, più piccolo e meno energivoro.

Il nuovo modello IMU, parte della linea di prodotti TopAxyz di Thales, è frutto di anni di investimenti in ricerca e sviluppo e di avanzamenti nelle strutture di produzione. La nuova unità promette un sistema di navigazione più resiliente, essendo il 20% più compatta, il 10% più leggera e meno dipendente dal consumo energetico rispetto ai modelli precedenti. Questo miglioramento è principalmente dovuto all’adozione degli accelerometri MEMS in sostituzione di quelli meccanici.

TopAxyz di Thales è riconosciuto come il migliore nel suo settore e trova applicazione in una vasta gamma di piattaforme civili e militari, inclusi aeroplani, elicotteri, UAV, veicoli terrestri, armi, lanciatori e navi. Questa nuova IMU mantiene lo stesso livello di alta performance del modello precedente, garantendo informazioni precise su posizionamento, navigazione, atteggiamento e direzione, ma con una maggiore resilienza in ambienti ostili caratterizzati da forti accelerazioni, vibrazioni, campi elettromagnetici e ipervelocità.

Negli ultimi anni, le operazioni di jamming e spoofing del GPS sono diventate sempre più frequenti, influenzando la navigazione di piattaforme civili e militari in tutti gli ambienti – aria, terra e mare. La nuova IMU di Thales è progettata per mantenere capacità di navigazione affidabile nonostante queste minacce, assicurando così continuità e sicurezza.