Poste, nuovi contenuti su e-commerce, da transazioni B2B e B2C a sostenibilità ambientale

Poste Italiane ha pubblicato on line nuovi contenuti multimediali di Educazione Postale per scoprire il mondo dell’e-commerce, in continua evoluzione, in un contesto in cui è necessario il focus crescente sull’innovazione e la sostenibilità. Sono due i modelli principali, con l’intelligenza artificiale e l’automazione stanno trasformando le esperienze di acquisto: l’e-commerce B2B (business-to-business, le transizioni tra aziende, con ordini di grandi volumi) e l’e-commerce B2C (business-to-consumer, le transizioni tra aziende e consumatori con scambi più rapidi e veloci).

Il percorso di Educazione Postale della Corporate University mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web come podcast, giochi, infografiche e video pillole.

