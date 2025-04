Dazi Usa, Meloni il 17 aprile da Trump alla Casa Bianca

Giorgia Meloni andrà a Washington il 17 aprile per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e discutere della questione dazi. E’ quanto ha annunciato oggi, 8 aprile, la presidente del Consiglio nel corso della riunione a Palazzo Chigi con le categorie produttive per affrontare la questione dazi. La premier, secondo quanto si apprende, ha posto l’accento sul negoziato con gli Usa, “che deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me che sarò a Washington il prossimo 17 aprile“. “Ovviamente – ha rimarcato Meloni – intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti“.

“La sfida da esplorare” è “quella che l’Italia è stata tra le prime Nazioni a promuovere, e che anche la Presidente von der Leyen ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula ‘zero per zero’. In questo mi pare che ci sia una disponibilità da parte della presidente della Commissione e da parte del Commissario al Commercio che sta trattando”.

“Abbiamo individuato nell’ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circa 14 miliardi di euro – aggiunge – che possono essere rimodulati per sostenere l’occupazione e aumentare l’efficienza della produttività”.

“Sfida complessa, ognuno deve fare la sua parte”

La premier si rivolge direttamente alle categorie produttive nel corso del suo incontro di oggi, invitando “ognuno a fare la sua parte” perché “la sfida è complessa”. “Niente allarmismi o panico, serve fare fronte comune” aggiunge. “Forti della nostra ritrovata credibilità, forti di una politica di bilancio che è stata estremamente seria e che diciamo non ha gettato soldi dalla finestra, e chiaramente con questo quadro di riferimento, quello che io vorrei fare è sottoporre alle categorie produttive, al mondo del Made in Italy e a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali, un nuovo patto per fare fronte comune rispetto alla nuova delicata congiuntura economica che stiamo affrontando”.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Meloni – è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo. Le crisi, ricordiamocelo, sono sempre un’occasione, la parola crisi, io lo ricordo sempre, viene dal greco ‘krisis’ che significa scelta, decisione, la crisi impone di stabilire le priorità di scelta”.

