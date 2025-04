Dazi, Lollobrigida “No a guerre commerciali”

ROMA (ITALPRESS) – “La cosa più pericolosa che stiamo registrando, proprio in queste ore, è l’isterismo dei mercati finanziari, non di quelli economici. Se a Vinitaly c’erano calma e trattative costanti con gli imprenditori, e ho registrato grande ottimismo in questi giorni perchè non ci sono state criticità particolari di mercato, invece per i mercati finanziari, almeno fino a stamattina, c’è un quadro abbastanza preoccupante”. Lo ha detto questa mattina a Ping Pong, su Rai Radio1, Francesco Lollobrigida.

“L’economia reale, rispetto ai mercati finanziari ha un gap rispetto alle reazioni – ha spiegato il ministro -. La nostra economia è molto solida, soprattutto grazie ai nostri imprenditori, e quindi dobbiamo lavorare avendo una visione e una strategia chiara di quello che serve alle imprese in termini di prospettiva. La preoccupazione che si sta diffondendo è spesso a causa di chi si immagina strumentalizzare questa situazione a fini politici: rischia di fare più danni dell’effetto dazi finora registrato”.



Alla domanda se la posizione italiana di insistere sulla negoziazione dei dazi per evitare eventuali escalation si stesse facendo strada in Europa, anche alla luce della lista di dazi europei annunciata per il 15 aprile, il ministro ha risposto: “Alcuni risultati, anche nella fase di trattativa in Lussemburgo, li abbiamo ottenuti. Ad esempio, per non esacerbare il confronto su sanzioni specifiche che avrebbero previsto ulteriori sanzioni a svantaggio di alcuni mercati. Per il vino sono state escluse le sanzioni del bourbon whiskey statunitense. All’interno dell’Ue ci sono opinioni non sempre sovrapponibili, io seguo l’opinione dei nostri imprenditori. Non ho trovato un solo imprenditore italiano favorevole ad aprire guerre commerciali con gli Stati Uniti, perché non lo trovano sensato né utile, e credo non sia utile per l’Europa tutta. Nessuno dice di essere remissivi, ma essere pragmatici è la strada maestra che dobbiamo cercare fino alla fine di sondare, prima anche solamente di pensarci a una guerra commerciale, che come minimo fa danni ad entrambi”, ha concluso Lollobrigida.

– Foto IPA Agency –

