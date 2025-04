BERTIN INCONTRA IL RAPRESENTANTE PER L’EUROPA DI HONK KONG A PALAZZO SANTO STEFANO

Prima uscita col rappresentante per l’Europa di Hong Kong per Patrizio Bertin come titolare della delega al Made in Italy di Confcommercio Nazionale nella sede della Provincia di Padova

Prima uscita nella sua nuova veste di responsabile nazionale del Made in Italy e Sense of Italy per il presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova, Patrizio Bertin.

In questa veste ha partecipato stamane all’incontro svoltosi nella sede della Provincia di Padova col rappresentante per l’Europa di Hong Kong.

“In questi momenti di così grave turbolenza economica – ha detto Bertin – i prodotti italiani devono poter contare sia a livello istituzionale che imprenditoriale sulla più vasta rete di interscambio convinti, gli uni e gli altri, di rappresentare, da un lato, produzioni seconde a nessuno e, dall’altro, di difendere l’originalità del “Made in Italy” dai tentativi, goffi ma deleteri, di imitare prodotti che sono un patrimonio territoriale e culturale non negoziabile”.

PADOVA 7 APRILE 2025