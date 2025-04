Protezione Civile, Fedriga “Serve un lavoro importante sulla prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – Quello della Protezione civile è “un modello nazionale di grande collaborazione tra istituzioni, penso sia il più virtuoso e lo dico con cognizione di causa. È stato in grado di fare una collaborazione fattiva ed efficace e di dare risposte in momenti estremamente difficili. I cambiamenti climatici ci portano a dover affrontare eventi sempre più estremi, questo ci impone di affrontarli in maniera innovativa e sicuramente la professionalità della Protezione civile è fondamentale ma non basta. Dobbiamo lavorare in modo importante sulla prevenzione, non parlo solo della messa in sicurezza del territorio ma anche una prevenzione basata sulla formazione che non può riguardare solo gli operatori della Protezione civile e dei volontari, ma anche dei cittadini perché gli eventi estremi devono prevedere una capacità di reazione e resilienza. Noi come sistema Regioni vogliamo dare tutto il nostro contributo”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in occasione degli Stati Generali della Protezione Civile 2025.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).