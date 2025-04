Maltempo, in arrivo fondi Agea – Agricat, Coldiretti: importante sostegno per le imprese

La nuova tranche di pagamenti in arrivo da Agea e AgriCat rappresenta un sostegno importante per decine di migliaia di imprese e segue gli impegni assunti dalla task force nata dopo le mobilitazioni Coldiretti di fine gennaio. Una boccata d’ossigeno per gli agricoltori colpiti dalle avversità climatiche e alle prese con l’aumento dei costi di produzione legato alla difficile situazione internazionale. L’arrivo dei finanziamenti confermano il cambio di passo importante rispetto al passato per il quale la Coldiretti ringrazia il direttore generale di Agea, Fabio Vitale e l’amministratore delegato di AgriCat Massimo Tabacchiera che assieme al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, hanno raccolto l’appello lanciato dalle imprese agricole nel corso delle manifestazioni davanti alle Prefetture. Il mancato pagamento dei fondi per le assicurazioni – ricorda Coldiretti – rischiava di gravare sulle aziende agricole ma anche sui Consorzi di Difesa, trovatisi a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili, che solo lo scorso anno sono costati ben 9 miliardi nelle campagne italiane. Il prossimo obiettivo – conclude Coldiretti – è lavorare a una profonda riforma delle agevolazioni del sistema assicurativo per l’agricoltura.