D’ESTE SUI 10 MILA A RUBIERA, CADETTI E RAGAZZI AL COLBACHINI

Parte la stagione su pista. Thomas D’Este, reduce dalla brillante affermazione su strada nella Dogi’s Half Marathon dello scorso weekend, domenica si sposta lungo l’anello di Rubiera in quello che per lui sarà un test sui 10 mila metri, utile ad affinare ulteriormente la condizione in una distanza che ama, avendo vinto anche il titolo italiano promesse (su strada) nel 2024 proprio sui 10 km.

In Veneto, in attesa degli appuntamenti del weekend successivo, quando andranno in scena l’apertura regionale di Scorzè e l’Atletica Triveneta Meeting di Treviso, entrambi in programma domenica 13 aprile, ghiotto prologo sabato ad Abano Terme. Lo pista di Monteortone ospita la fase regionale del campionato italiano assoluto di corsa. Gli allievi di Assindustria Sport Alberto Marchiori e Filippo Pavarin proveranno a conquistare quello in palio sulla distanza dei 30 minuti.

Grandi numeri, tra i più giovani, domenica mattina a Padova. Saranno più di 100 gli atleti gialloblù in gara al Colbachini per la 1^ giornata dedicata al settore cadetti/e, ma anche al 1° triathlon Ragazze e alla 4×100 Ragazzi. Prime gare alle 9.15.

(Assindustria Padova)