CyberSafe. Guida pratica per navigare nel mondo della cybersecurity.

Quali minacce digitali potrebbero mettere in ginocchio la tua impresa? Sei certo che i tuoi dati, i tuoi clienti e la tua operatività siano al sicuro? In un’epoca in cui gli attacchi informatici colpiscono sempre più frequentemente le PMI del settore manifatturiero, la sicurezza digitale non è più un optional, ma una necessità. Un attacco informatico può causare danni irreversibili, con costi elevati in termini di tempo, denaro e reputazione. Ecco perché Confartigianato Imprese Padova, con il contributo di Ebav, organizza #CyberSafe, una tavola rotonda con esperti del settore con l’obiettivo di aiutare gli imprenditori e le imprenditrici a comprendere meglio le minacce digitali e ad adottare strategie efficaci per la protezione aziendale.

L’evento si terrà martedì 8 aprile 2025, ore 18.30 presso l’ Anfiteatro Negrelli c/o Palazzo Negrelli, Via Dei Contarini 5/a, Piazzola Sul Brenta (PD).

Cybersecurity: una sfida da affrontare oggi

Le PMI del settore manifatturiero sono tra le più colpite dagli attacchi informatici. Malware, phishing, ransomware e furti di dati sono minacce sempre più diffuse e pericolose. Ma come possiamo proteggerci? Durante l’evento #CyberSafe, esperti di cybersecurity e trasformazione digitale risponderanno a domande cruciali come:

Quali sono i rischi e le minacce che ogni azienda affronta inconsapevolmente?

Come possono le minacce nascoste compromettere la stabilità di un’azienda?

Quali strategie e strumenti di difesa sono fondamentali per garantire la sicurezza aziendale?

Tavola rotonda tra esperti

Cybersecurity e PMI: numeri e impatto di un fenomeno in crescita

a cura di Alessandro Dalla Pasqua, Innovation Manager di Digitalizza srl e CEO di Off Course

Bio: Laureato in Ingegneria Gestionale, ha maturato esperienza nelle operations, specializzandosi in Lean Manufacturing e digitalizzazione dei processi. Nel 2022 ha co-fondato Digitalizza, per supportare le PMI nella trasformazione digitale, e nel 2023 Off Course, focalizzata sul Digital Performance Marketing e la strategia online delle aziende.

Perché la cybersecurity è fondamentale per la tua azienda: minacce reali e il costo della non azione

a cura di Tobia Vendrame, CEO ThinkingApp SRL

Bio: Laureato in Ingegneria Informatica e Cybersecurity. Appassionato di innovazione e sicurezza, sviluppa tecnologie per risolvere problemi reali. Nomade digitale, esplora il mondo in cerca di nuove prospettive

Norma NIS2 e obblighi di legge: cosa cambia per le PMI del nostro territorio

a cura di Paolo Pedron – BBT Consulting

Bio: Consulente aziendale con oltre 25 anni di esperienza in software e servizi per PMI. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in direzione commerciale, marketing e gestione prodotti, contribuendo allo sviluppo di nuovi business e al lancio di soluzioni sul mercato. Appassionato di numeri, crede che la potenza sia nulla senza controllo.

Come proteggere la propria azienda: strategie, piani d’azione e il ruolo delle persone

a cura di Massimo Gallotta – Presidente Wintech Spa

Bio: Imprenditore IT con oltre 35 anni di esperienza. Fondatore di Wintech Spa, azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, cresciuta grazie a solide partnership e alla sua passione per la tecnologia.

Soluzioni pratiche per la sicurezza informatica: strumenti e best practice

a cura di Aaron Sabadin – Cybersecurity Specialist & IT Expert.

Bio: Cybersecurity Specialist & IT Expert, fondatore di Sentinelbytes, azienda specializzata in sicurezza informatica. Esperto nella gestione di infrastrutture IT sicure, autenticazione avanzata (MFA, SPF, DKIM, DMARC) e protezione aziendale da minacce digitali. Appassionato di tecnologia e innovazione, ricerca soluzioni all’avanguardia per garantire la massima sicurezza digitale.

Modera: Micaela Faggiani, giornalista

Al termine dell’incontro seguirà aperitivo di networking.

Come partecipare?

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione compilando il seguente form:

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Luisa Biondi – cell. 349 3427935 – e mail: [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)