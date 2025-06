Postura scorretta: cause, conseguenze e rimedi efficaci

Passiamo molte ore della nostra giornata seduti o in piedi, spesso senza renderci conto della posizione che assumiamo. La postura è un aspetto fondamentale del benessere muscoloscheletrico, ma è davvero la responsabile dei dolori di cui soffriamo? La cosiddetta “postura scorretta” è spesso accusata di causare fastidi, ma la scienza ci dice qualcosa di diverso.

Postura scorretta: cosa la causa e perché non è l’unico fattore di rischio

Le principali cause della postura scorretta

Le cause della postura scorretta possono essere molteplici. Lunghi periodi seduti in posizioni statiche possono irrigidire i muscoli, mentre una scarsa forza muscolare può impedire alla colonna di mantenere un buon sostegno. Anche fattori genetici, come scoliosi o iperlordosi, e dolori preesistenti possono portare il corpo ad assumere posizioni di compensazione.

Perché la postura statica non è il problema principale

Un errore comune è pensare che una postura “perfetta” debba essere mantenuta per tutto il giorno. In realtà, la postura ideale è quella che cambia frequentemente. Il vero problema non è la posizione assunta, ma il tempo per cui viene mantenuta. Anche la cosiddetta postura “corretta” può diventare dannosa se sostenuta troppo a lungo senza movimenti.

Conseguenze della postura scorretta: mito o realtà?

Quali sono i dolori più comuni

Tra i disagi più comunemente attribuiti alla postura scorretta troviamo:

Mal di schiena e lombalgia

Cervicalgia e mal di testa tensivo

Dolore alle spalle e alle braccia

Sciatalgia e dolori agli arti inferiori Tuttavia, molte persone con posture considerate “scorrette” non riportano alcun dolore, mentre individui con un allineamento “ideale” possono soffrire di disturbi cronici.

L’influenza dello stile di vita sulla percezione del dolore

Fattori come sedentarietà, stress, mancanza di esercizio fisico e qualità del sonno incidono fortemente sulla percezione del dolore. Ad esempio, una persona che lavora al computer per otto ore senza pause è più propensa a sviluppare tensioni muscolari rispetto a chi si muove regolarmente.

Postura e performance sportiva

Anche nel mondo dello sport, l’idea che una postura scorretta comprometta le prestazioni è stata ridimensionata. Molti atleti professionisti hanno deviazioni spinali, come scoliosi o iperlordosi, senza alcuna riduzione della loro capacità atletica. L’aspetto più rilevante è la funzionalità del movimento, non l’estetica posturale.

Rimedi efficaci per migliorare il benessere posturale

Muoversi frequentemente

Il rimedio più efficace è semplice: variare spesso posizione e fare pause attive. Restare fermi nella stessa postura per ore, indipendentemente dalla sua correttezza, può generare tensioni muscolari. Alcuni consigli pratici:

Alzarsi ogni 30-45 minuti se si lavora alla scrivania.

se si lavora alla scrivania. Eseguire piccoli esercizi di stretching durante la giornata.

durante la giornata. Alternare tra posizione seduta e in piedi con una scrivania regolabile.

Esercizi per ridurre rigidità e dolore

Alcuni movimenti utili per prevenire tensioni e migliorare la mobilità includono:

Stretching della colonna e del collo

Esercizi di mobilizzazione articolare

Attività fisica regolare (yoga, pilates, nuoto)

Rinforzo della muscolatura posturale (addominali, dorsali, glutei)

Uso dei farmaci nelle fasi acute

Nei casi di dolore acuto, i farmaci possono rappresentare un aiuto temporaneo per gestire il disagio e consentire un recupero più rapido. Tra quelli più utilizzati per il mal di schiena , troviamo gli antinfiammatori non steroidei (FANS), come ibuprofene e naprossene, che riducono l’infiammazione e il dolore. Il paracetamolo può essere un’alternativa nei casi di dolore moderato, mentre in presenza di contratture muscolari intense possono essere prescritti miorilassanti, come il tiocolchicoside. Tuttavia, questi trattamenti non devono sostituire un approccio attivo basato su esercizi e modifiche posturali. L’uso prolungato dei farmaci può infatti mascherare il problema senza risolverlo alla radice.

Quando rivolgersi a un fisioterapista

Se il dolore è persistente o limita le attività quotidiane, è utile consultare un fisioterapista specializzato. Un esperto può valutare la situazione nel suo complesso e proporre un trattamento personalizzato, evitando soluzioni generiche come l’uso indiscriminato di plantari o busti ortopedici.

Conclusione

Invece di cercare una postura perfetta e statica, la chiave è il movimento. Alzarsi, stiracchiarsi e rafforzare la muscolatura sono strategie molto più efficaci per prevenire il dolore. La prossima volta che avverti tensione, non pensare solo alla tua posizione, ma a quanto tempo ci sei rimasto!