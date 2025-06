Borse di Studio per Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado – Anno Scolastico 2024/2025

La Regione del Veneto ha approvato il Bando per l’erogazione di Borse di Studio destinate a tutte le studentesse e gli studenti residenti in Veneto, iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025.

Le borse di studio sono destinate a sostenere le spese per l’acquisto dei libri di testo, la mobilità e il trasporto, nonché l’acquisto di beni e servizi di natura culturale. È importante sottolineare che non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

Requisiti per presentare domanda:

Possono fare richiesta le famiglie con studenti che:

Sono iscritti e frequentano nell’anno scolastico 2024/2025 un istituto della scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, del sistema nazionale di istruzione.

Sono residenti in Veneto e regolarmente censiti nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) o nell’ Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per la verifica dell’iscrizione e della frequenza.

Hanno un ISEE 2025 da € 0 a € 15.748,78.

Importo e Modalità di Assegnazione:

L’importo della borsa di studio varierà da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 500,00, in base alle domande pervenute e alle risorse disponibili. In caso di insufficienza di fondi, sarà stilata una graduatoria, con priorità per gli studenti con ISEE più basso. A parità di ISEE, verrà assegnata la borsa di studio al candidato più anziano.

Come presentare la domanda:

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma borsedistudioweb, utilizzando uno dei seguenti strumenti di identità digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica),

(Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il periodo per presentare la domanda è dal 3 marzo 2025 al 4 aprile 2025, ore 12:00.

Maggiori informazioni:

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la Deliberazione della Giunta Regionale e il bando completo sul sito della Regione Veneto. Non perdere questa opportunità di supporto per le tue spese scolastiche!

(Comune di Abano Terme)