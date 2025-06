Formazione Tavazza: Gli Ambiti Territoriali Sociali – Edizione di Padova

In arrivo gli incontri sugli Ambiti Territoriali Sociali della Scuola di Volontariato e Legame Sociale “Luciano Tavazza”

L’idea degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) come contenitori unitari delle responsabilità, delle risorse e delle risposte sociali è inserita nella L. n. 328/2000 (Riforma degli interventi e servizi sociali) e la legge di bilancio per il 2022 l’ha resa cogente. La legge n. 9 del 2024 della Regione Veneto, sulla gestione associata dei servizi sociali con gli ATS, prevede la costituzione di un nuovo soggetto gestionale con specifica personalità giuridica responsabile di garantire i Leps in modo uniforme all’interno dell’ATS. È questa una preziosa opportunità e una grande sfida per la nostra Regione. Negli incontri si affronteranno le tematiche principali legate alla legge regionale e alle trasformazioni in atto.

Argomenti degli incontri

Primo incontro – ATS: una rivoluzione per il sistema delle politiche sociali

Cosa sono gli ATS e come innovano il sistema dei servizi e degli interventi sociali

Gestione associata, integrazione, LEPS

Lo stato dell’arte in Veneto e le tempistiche previste

Secondo incontro – Gli ATS come fulcro del welfare territoriale

La dimensione territoriale del welfare, che trova negli ATS il contesto giuridico e organizzativo per realizzarsi, è il luogo in cui si realizza l’integrazione del welfare pubblico (sanità ed enti locali), comunitario ( associazionismo, cooperazione sociale, autoaiuto, realtà di non profit), aziendale ( che rende disponibili risorse e servizi ai dipendenti delle aziende che lo promuovono, ma può prevedere una ricaduta più ampia verso tutti i cittadini, anche attraverso accordi locali con le amministrazioni pubbliche). Un’integrazione che si sviluppa attraverso il ricorso a pratiche collaborative in una logica di amministrazione condivisa, che implica percorsi di co-programmazione, coprogettazione, condivisione tra pubblico e privato sociale, come ormai ampiamente previsto dalla normativa e come ormai ampiamente sperimentato.

Docente

Gli incontri saranno tenuti dal docente Gianfranco Pozzobon. È stato per 25 anni direttore sociale e sociosanitario nelle ULSS di Feltre, Cittadella – Camposampiero, Venezia. In qualità di esperto di politiche sociali ha collaborato con la Fondazione Zancan fin dal 1984.

Attualmente è socio di Sherpa- spin off Università di Padova e Responsabile del Cantiere Welfare di Ve.La. (Veneto laboratorio civico). Svolge attività di supporto, formazione, consulenza ad enti locali ed enti di terzo settore con particolare riferimento all’area sociosanitaria e al percorso di costruzione degli ATS.

Il calendario

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del CSV di Padova, via Gradenigo 10, nelle giornate del 8 e 15 marzo, dalle 9.30 alle 12.30.

La partecipazione alle lezioni prevede una compartecipazione alle spese. Il contributo richiesto per ciascuna area tematica è di 20 euro per i volontari e le volontarie di Aps e Odv (è necessario inviare via email a: [email protected] una dichiarazione dell’associazione di appartenenza) e di 30 euro per gli altri.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a Centro Servizi Padova e Rovigo solidali ODV, Iban IT59C0503412100000000009287