“Giornata ecologica regionale 2025”: Contributi e iniziative per la sostenibilità ambientale in Veneto

La Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 90 del 4 febbraio 2025, ha ufficialmente fissato la data della “Giornata Ecologica Regionale” per il 2025, stabilendo come tema centrale per l’iniziativa la riduzione dei rifiuti non riciclabili, con lo slogan: “Meno rifiuti per non avere più discariche”. Questo evento, previsto per domenica 27 aprile 2025 (o nel weekend circostante), si propone come una significativa occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali.

Scopo dell’iniziativa

La “Giornata ecologica regionale” ha come obiettivo principale il coinvolgimento della comunità attraverso attività di sensibilizzazione e mobilitazione sul tema della gestione dei rifiuti e della promozione di pratiche ecologiche. A supporto delle iniziative locali, la Regione del Veneto ha stanziato un fondo complessivo di 100.000 euro per finanziare i progetti che aderiranno alla giornata. Il contributo massimo per ciascun progetto ammonta a 1.500 euro.

Chi può partecipare

L’invito a partecipare è rivolto a una vasta gamma di enti e associazioni operanti sul territorio regionale, che abbiano un forte impegno nella sensibilizzazione e nell’educazione ambientale. Possono presentare domanda di partecipazione:

Enti locali territoriali della Regione del Veneto

Istituti scolastici primari e secondari della Regione del Veneto

Associazioni sportive e ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, operanti nel territorio veneto.

Le richieste di adesione dovranno essere inviate entro il 9 marzo 2025, rispettando le modalità indicate nel bando, disponibile sulla pagina ufficiale della Regione Veneto al link Giornata Ecologica 2025.

Tema della giornata ecologica

Il tema per l’edizione 2025 della Giornata Ecologica è la “riduzione della produzione di rifiuti non riciclabili”, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Le iniziative proposte dovranno quindi riflettere questo obiettivo e potranno spaziare in vari ambiti, stimolando la creatività nella presentazione del messaggio. I partecipanti sono incoraggiati a esplorare soluzioni innovative e a utilizzare diverse forme espressive per sensibilizzare il pubblico.

Spunti tematici e informazioni aggiuntive sui concetti di economia circolare e gestione dei rifiuti possono essere consultati sui seguenti link:

Come presentare le domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in formato elettronico (via PEC) alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. È importante che le domande indichino un chiaro riferimento alla “Giornata Ecologica Regionale” nell’oggetto dell’email.

Ogni proposta dovrà includere una descrizione delle spese previste per l’organizzazione dell’iniziativa (compresa l’IVA) e verrà valutata sulla base di criteri di originalità, efficacia e capacità di diffusione del messaggio ecologico. In particolare, saranno premiate le iniziative che riescano a coinvolgere il maggior numero di persone, suscitando il loro interesse e partecipazione.

Valutazione e assegnazione dei contributi

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, una commissione regionale appositamente costituita esaminerà le proposte, selezionando quelle che rispondono ai requisiti del bando e assegnando i contributi richiesti. La somma totale stanziata per l’anno in corso ammonta a 100.000 euro, con un limite di 1.500 euro per ciascun progetto approvato.

Scadenze e adempimenti finali

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate in modalità tracciabile e presentate entro il 31 dicembre 2025, unitamente a una relazione dettagliata sull’iniziativa realizzata e sull’esito in termini di partecipazione.

Per maggiori dettagli, consultare il bando e le informazioni aggiornate sul sito della Regione Veneto: Dettaglio Bando o Finanziamento n. 11502 – Bandi, Avvisi e Concorsi