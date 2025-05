Il mondo della bellezza sta cambiando rapidamente, e rimanere aggiornati sulle nuove tendenze digitali è fondamentale per garantire il successo del proprio salone di acconciatura o centro estetico. Per questo, Confartigianato Imprese Padova ospita la presentazione dell’e-book “LOOK TO THE FUTURE – Fai crescere il tuo salone con il digitale”, a cura dell’autore Enrico Giubertoni. L’appuntamento è fissato per Lunedì 3 marzo 2025, dalle ore 11:00, presso Confartigianato Imprese Padova, Via E.P. Masini 6, Padova.

L’evento è realizzato da Confartigianato Imprese Veneto e Istituto Veneto per il Lavoro, in collaborazione con Confartigianato Imprese Padova, grazie al contributo di EBAV

Perché partecipare?

Questo e-book nasce dalla consapevolezza che per attrarre il pubblico giovane, il possibile cliente del futuro, è necessario ripensare le strategie di promozione. Frutto di ricerche approfondite, il libro offre una guida pratica su come le nuove tecnologie, tra cui l’Intelligenza Artificiale (IA), possano essere applicate efficacemente al settore beauty.

Cosa troverai nel libro “LOOK TO THE FUTURE”?

Strategie di marketing digitale aggiornate per intercettare e fidelizzare i Nativi Digitali

per intercettare e fidelizzare i Nativi Digitali Tecnologie emergenti , tra cui l’IA, per migliorare la customer experience

, tra cui l’IA, per migliorare la customer experience Consigli pratici su come costruire una presenza online efficace e attrarre nuovi clienti

e attrarre nuovi clienti Errori comuni da evitare per chi già utilizza il digitale nel proprio business

A chi si rivolge?

Il libro è pensato per due profili principali di operatori del settore:

Chi non ha ancora familiarità con il digitale e ha bisogno di un supporto pratico per allinearsi alle nuove esigenze del mercato.

e ha bisogno di un supporto pratico per allinearsi alle nuove esigenze del mercato. Chi già utilizza strumenti digitali e vuole affinare le proprie competenze per ottenere risultati più efficaci.

Come partecipare?

L’evento è gratuito e rappresenta un’opportunità per interagire direttamente con l’autore, porre domande e scoprire come mettere subito in pratica le strategie contenute nell’e-book.

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Rossella Piovan – Telefono: 049 8206136 – 349 3099447 – [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)