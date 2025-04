Investimenti per la diversificazione agricola: aperto un bando da 3 milioni di euro

Aperto un nuovo bando del CSR 2023-2027 del Veneto che sostiene gli investimenti per attività di diversificazione aziendale allo scopo di favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali.

Il bando dell’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, approvato con DGR n. 1413 del 28 novembre 2024, pubblicata sul BUR n. 158 del 6 dicembre 2024, finanzia le attività rivolte alla trasformazione di prodotti agricoli e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, la creazione e ampliamento di funzioni sociali (fattorie didattiche, fattorie sociali) e l’attività agrituristica.

Rispetto ai Bandi precedenti sono ammissibili le spese per l’ammodernamento delle attrezzature tecnologiche di cucina per la preparazione di pasti e/o spuntini in agriturismo.

I beneficiari del sostegno sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il 6 marzo 2025.

Ecco qualche informazione sul Bando, per il dettaglio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici zona.

*** *** ***

DESCRIZIONE

L’intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. In particolare è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività extra-agricole quali:

 trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali

 attività agrituristica in alloggi, la somministrazione di pasti, attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche quali il turismo rurale, enoturismo e oleoturismo;

 fattorie didattiche

 fattorie sociali.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Sostegno agli investimenti al fine della creazione e/o della valorizzazione e sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse:

 trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali

 ospitalità in alloggi agrituristici o spazi aziendali aperti quali agri-campeggi

 somministrazione di pasti, spuntini e bevande esclusivamente in malghe

 didattica in fattoria didattica

 turismo rurale

 enoturismo

 oleoturismo

 agricoltura sociale in fattoria sociale

 ammodernamento delle attrezzature tecnologiche di cucina per la preparazione di pasti e/o spuntini in agriturismo.

Gli interventi ammessi riguardano:

 Interventi strutturali su beni immobili, o parti di essi, quali:

ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio ivi comprese sistemazioni aree esterne

 Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

 Spese per l’ammodernamento delle attrezzature tecnologiche di cucina per la preparazione di pasti e/o spuntini in agriturismo

 Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali

TIPO DI SOSTEGNO

Rimborso delle spese ammissibili imponibili effettivamente sostenute dal beneficiario.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il contributo viene determinato secondo le seguenti aliquote:

 per investimenti strutturali: 50% in zona montana; 40% in altre zone

 per investimenti dotazionali: 45% in zona montana; 35% in altre zone.

L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000,00 € nelle zone montane e a 15.000,00 € nelle altre zone.

La spesa massima ammissibile per domanda è pari 400.000 euro.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli “aiuti de minimis” e l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario “impresa unica” non può superare i 300.000,00 euro nell’arco di tre anni. Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali.

IMPEGNI

Rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento.