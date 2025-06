110 nuovi giardinieri d’arte in Veneto

Concluso il percorso per la qualifica di Giardiniere d’Arte per Parchi e Giardini Storici: 19 nuovi professionisti a Padova

Lo scorso 4 dicembre si è concluso a Venezia, presso il Palazzo Grandi Stazioni, il percorso di qualifica di Giardiniere d’Arte per Parchi e Giardini Storici, un’iniziativa unica che ha visto protagonisti anche 19 nuovi professionisti formati nella provincia di Padova grazie a Upa Formazione, ente di Confartigianato Imprese Padova.

Un progetto strategico per la valorizzazione del territorio

Il percorso, reso possibile da un finanziamento del PNRR e progettato in collaborazione tra il Ministero della Cultura e la Regione Veneto, ha coinvolto 110 allievi, 40 imprese e 8 enti formativi. L’obiettivo è stato quello di formare professionisti specializzati nella manutenzione e conservazione di giardini e parchi storici, offrendo nuove opportunità di lavoro e rispondendo alla crescente domanda di competenze specifiche. In Veneto, su un totale di 89 corsi attivati a livello nazionale, sono stati finanziati 8 percorsi formativi, un dato che conferma il ruolo centrale della regione nella valorizzazione del patrimonio culturale. La collaborazione con l’Associazione Ville Venete ha permesso di integrare la teoria con la pratica, utilizzando dimore storiche e parchi come laboratori a cielo aperto.

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è intervenuto Giuseppe Lumia, Delegato dei manutentori ​del Verde di Confartigianato Imprese Padova e Presidente Regionale del Gruppo di Mestiere Manutentori del Verde di Confartigianato Imprese Veneto, nonché partecipante al percorso formativo.

“È stato un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni, che ha accresciuto le competenze sia dei giovani allievi che delle imprese coinvolte, ponendo le basi per nuove opportunità lavorative.

Grazie alla sua leadership, la provincia di Padova si distingue per l’impegno nel promuovere la valorizzazione del patrimonio storico attraverso figure professionali di alto profilo.

Un nuovo capitolo per i giardinieri d’arte padovani

I 19 giardinieri d’arte qualificati in provincia di Padova avranno ora l’opportunità di operare su giardini e parchi storici, con una formazione che risponde agli standard richiesti dal mercato. Tra le testimonianze dell’evento, quella di Alessandra Vedovato, proprietaria di Villa Roberti di Brugine, che ha sottolineato il ruolo chiave di queste figure per la conservazione di luoghi di straordinaria bellezza e valore culturale.

Un traguardo che guarda al futuro

La conclusione di questo percorso rappresenta un ulteriore successo per la provincia di Padova e per Confartigianato Imprese Veneto, che si conferma protagonista nello sviluppo di progetti innovativi. Grazie a una visione strategica che unisce formazione, cultura e sostenibilità, questi nuovi professionisti contribuiranno alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico veneto, creando un impatto positivo su tutto il territorio.

(Confartigianato Imprese Padova)