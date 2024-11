Samsung presenta Morning Stars Citadel

Samsung torna alla Milan Games Week & Cartoomics 2024, dal 22 al 24 novembre, con un’esperienza ancora più immersiva: la Morning Stars Citadel, uno stand di 430 mq con 31 postazioni gaming nel Padiglione 15 di Fiera Milano (Rho), progettato per offrire ai fan un’esperienza di gioco senza precedenti. In collaborazione con DIVE e i Morning Stars, il team eSports di Samsung, il brand dà vita a un vero e proprio hub per gli appassionati di videogiochi, con la possibilità di incontrare i pro player del team, sfidarsi sui titoli più famosi e testare le più recenti tecnologie Samsung, che da sempre risponde alle variegate esigenze e interessi dei gamer.

Lo stand offre un ricco calendario di attività con la partecipazione di numerosi content creator. Sabato mattina lo streamer Dario Moccia e la cosplayer e twitcher Kasumi saranno protagonisti sul palco di un talk show esclusivo per conoscere i fan e scoprire il mondo dei videogiochi, in un momento speciale di chiacchiere e gioco. Il programma, inoltre, include tornei 5 vs 5 di Valorant e League of Legends con le streamer Shioriboh e Sober, sfide di FC25 commentate dai creator KingGM e Guitaronion, e sessioni di gioco Extreme Black Ops6 in modalità Zombie con il content creator Berri. Lo stesso Berri e KingGM offriranno sessioni di coaching e consigli su come migliorare il proprio gameplay nel format “Level Up with Samsung Morning Stars”, mentre le streamer e content creator Sober, Juptears e Hitomi si sfidano in una Valorant Team Challenge. Oltre a diversi meet & greet con i diversi gamers, completano il programma le sessioni di mobile gaming con le creator Gioffy e Mona Schon e una sfida a Fortnite con la “strana coppia” formata da Xiuder e Gioffy. A questo link è disponibile il calendario completo delle attività.

“Il mondo del gaming è in continua evoluzione e Samsung è sempre in prima linea per offrire soluzioni all’avanguardia. La variegata gamma di dispositivi Samsung risponde alle diverse esigenze di ogni tipologia di gamer, offrendo prestazioni elevate, qualità d’immagine eccezionale e un’esperienza di gioco senza precedenti” ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia. “Siamo entusiasti di tornare alla Milan Games Week & Cartoomics 2024 con la Morning Stars Citadel e offrire, insieme ai nostri partner, un’esperienza senza precedenti con tornei, coaching e sfide sui titoli più amati”.

La molteplicità di attività previste testimonia come il mondo del gaming sia un ecosistema dinamico, un vero e proprio fenomeno culturale che va ben oltre il semplice intrattenimento. Secondo il recente Trend Radar “Gli italiani e il gaming” presentato da Samsung la scorsa settimana, il gaming rappresenta per un italiano su due un momento di svago individuale, ma anche un’occasione di condivisione e socialità. Inoltre, il gaming mobile è in crescita grazie alla sua accessibilità e immediatezza (quasi la metà degli intervistati, il 44%, gioca su mobile almeno una volta a settimana), pur convivendo con PC e console che restano un punto di riferimento per gli appassionati (il 24% dei rispondenti gioca su PC, mentre il 23% preferisce le console fisse).

I visitatori della Morning Stars Citadel potranno incontrare i top player e i content creator del settore in tre aree dedicate, progettate per far immergere appassionati e curiosi nell’universo Samsung. L’area Mobile Gaming è dedicata ai dispositivi top di gamma Samsung, come la serie Galaxy S24, progettata per offrire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco on the go di livello superiore. I visitatori possono provare Galaxy S24 Ultra, con il suo potente processore Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform per Galaxy e una batteria a lunga durata per sessioni di gioco prolungate. Ma si potrà giocare anche con Galaxy Z Fold6, il dispositivo pieghevole che offre un’esperienza di gioco migliorata, grazie allo schermo da 7,6 pollici con grafica realistica supportata dal Ray Tracing e all’ampia camera di vapore che consente di giocare più a lungo, pur mantenendo intatte le prestazioni. Inoltre, a completare l’area Mobile Gaming sarà presente anche Galaxy Tab S10 Ultra, che grazie display immersivo da 14,6 pollici, sfruttando l’avanzato sistema di raffreddamento, che impedisce al dispositivo di surriscaldarsi anche durante lunghe sessioni di gioco, rappresenta la soluzione ottimale per competere su titoli quali Brawl Stars, Fortnite, League of Legends: Wild Rift e molti altri.

L’area PC & Console Gaming è pensata per i giocatori più esigenti. In quest’area, i visitatori possono sperimentare le prestazioni visive dei monitor Samsung Odyssey, tra cui Odyssey G4 da 27″ che offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per i titoli competitivi. La tecnologia AMD FreeSync Premium riduce al minimo tearing e stuttering, garantendo un gameplay privo di interruzioni. Sempre in quest’area è possibile testare le prestazioni dell’SSD 990 PRO, che minimizza i tempi di caricamento e assicura prestazioni di gioco ottimali. L’area dedicata al Sim Racing, con simulatori e monitor curvi Odyssey G9, offre un’esperienza di guida realistica e coinvolgente grazie a una definizione impeccabile e al refresh rate di 240Hz.

L’area TV Gaming offre un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alla tecnologia Neo QLED. I visitatori possono immergersi nei loro giochi preferiti con i TV Neo QLED, che combinano la tecnologia Quantum Matrix con i Mini LED per una qualità d’immagine spettacolare, caratterizzata da neri profondi, contrasti elevati e colori brillanti. Inoltre, grazie al Samsung Gaming Hub integrato, è possibile accedere a migliaia di giochi in cloud gaming. L’esperienza sonora è ottimizzata dalla presenza delle Soundbar della Serie Q e dalla tecnologia Q-Symphony, che crea un audio avvolgente e perfettamente sincronizzato con il TV.

(ADNKRONOS)