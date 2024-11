Presentazione XV Rapporto Civita su Next Gen AI, il 5 dicembre a Roma

Il XV Rapporto Civita si propone come punto di snodo importante per l’analisi di una delle sfide più rilevanti e controverse del nostro tempo: l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale (AI) e, in particolare, della componente Generativa (GenAI) nel contesto delle Industrie creative e all’interno delle organizzazioni culturali.

In una prima sezione del volume è contenuto un lavoro di ricerca, frutto di una riflessione multidisciplinare che si propone di far luce sulle implicazioni che questa tecnologia comporta sia per i giovani utenti, che per i professionisti e gli operatori dei settori culturali e creativi, bilanciando una lettura che ne esplora potenzialità e rischi, con lo sguardo rivolto alle innumerevoli sinergie che possono nascere dall’incontro tra cultura e innovazione. Nella seconda sezione, grazie al contributo di oltre venti esperti e operatori del settore, il Rapporto, si addentra anche nei delicati territori delle questioni etiche e normative

La presentazione sarà il 5 dicembre 2024 ore 11.00 presso Associazione Civita, Piazza Venezia 11 – Sala Gianfranco Imperatori