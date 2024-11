ARRESTI IN VIA TOMMASEO, IL QUESTORE RINGRAZIA GLI AGENTI – NON ESISTONO “ZONE FRANCHE” PROSEGUIRANNO I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

Il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, in ordine agli arresti del pomeriggio in via Tommaseo, sottolinea “un sentito ringraziamento agli agenti delle Volanti che hanno saputo gestire una delicata e complessa attività, nonostante fossero stati accerchiati e minacciati da alcune persone con il chiaro intento di intimidirli e sottrarre al controllo i due connazionali. Elevata capacità di intervento e operativa grazie alla quale i due agenti hanno agito riuscendo a salvaguardare la propria incolumità e nel tempo stesso quella della coppia che, andata in escandescenza, era passata alle vie di fatto. Il punto fermo di riferimento per tutti è il faro della legalità verso il quale ognuno deve improntare il proprio agire per un vivere quotidiano di serenità. Non ci sono “zone franche”, sono stati già attivati gli Uffici della Questura per la completa identificazione di quanti hanno circondato la Volante per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione personale.

Questi dispositivi dedicati di controllo del territorio, non solo nella zona della Stazione e di via Tommaseo, ma anche in altre zone e quartieri della città, proseguiranno in maniera continuativa.

Ai due poliziotti che hanno riportato delle contusioni gli auguri di una pronta guarigione”.