MODA USA – Piattaforma digitale EXTRAITASTYLE

Extraitastyle è uno showroom virtuale, che permette ai buyer di entrare in contatto con le imprese e di richiedere i campionari, visionare i prodotti, valutare i listini, fissare direttamente un appuntamento per email. Ma soprattutto, offre alle imprese italiane un accesso esclusivo a oltre 400 nominativi di selezionati retailer americani, con indicazioni dei prodotti e fascia di mercato, che possono essere contattati direttamente dalle aziende italiane e che hanno accettato di entrare a far parte di Extraitastyle per il suo carattere innovativo. Extraitastyle non è una piattaforma e-commerce, in quanto non è infatti possibile vendere o acquistare i prodotti tramite questo strumento, volto invece a favorire i contatti diretti.

La partecipazione è a titolo gratuito.