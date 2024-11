Imprese e comunità, il 12 dicembre l’evento Istud ‘Green Social Impact’

Se l’economia verde frena si rende necessario un Green Social Impact: una vera e propria valutazione e misurazione dell’impatto per toccare con mano come nella vita quotidiana la sostenibilità, fatta propria dalle imprese, incide sulla crescita delle comunità di cittadini. Di questo e altro (da Cop 29 all’Intelligenza Artificiale fino alla sostenibilità in bilancio) parleranno giovedì 12 dicembre (9.30-12.30) numeri uno delle imprese, professionisti, docenti universitari, tecnici, durante l’European Colloquium 2024, evento in streaming organizzato da Istud Business School in collaborazione con Cottino Social Impact Campus, e AdnKronos tra i media partner, dal titolo ‘Green Social Impact. L’economia verde sta rallentando? La sostenibilità delle imprese passa dalla crescita delle comunità’ (per iscriversi https://www.istud.it/green-social-impact/).

“La versione italiana del fenomeno verde è un indicatore di un travagliato percorso – spiega il chairman dell’evento, saggista ed editorialista, Maurizio Guandalini – Si sa, l’individuo resta un paradosso, aspira a cambiare tutto, macchina, dentifricio, vino, smartphone ma vuole anche che tutto stia fermo, immobile. La britannica Mary Renault ha scritto che c’è solo un tipo di shock peggiore rispetto all’imprevisto: il previsto per il quale si è rifiutati di prepararsi”.

“Era lo stesso Galbraith, del resto – afferma Marella Caramazza, direttore generale di Istud Business School – che diceva come affrontare i problemi richiedesse impegno senza possibilità di compromessi, ritardi, convenienze politiche e che il banco di prova per una soluzione è sempre quello con la realtà. Se questa aiuta la gente a funzionare e generare valore diffuso allora si è fatto un passo avanti”.

Interverranno al workshop, nella prima parte ‘Lo sviluppo è green, sociale e di comunità’: Marella Caramazza, direttore generale Istud Business School e Board Member Cottino Social Impact Campus, con la lectio ‘Green, sociale ed economico. Il valore dei dati per pianificare e misurare l’impatto’; Valentino Piana, direttore Economics Web Insitute e Senior Climate Strategist di Enoll (European Network of Living Labs) con la lectio ‘Cop 29, soluzioni digitali verdi e living labs per fare una svolta anche in un momento difficile’; Andrea Farinet, docente di Economia e Gestione delle Imprese Liuc Università Cattaneo con la lectio ‘Le strategie di socialing per la transizione ecologica in un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati’; Danilo Bonato, direttore Sviluppo Strategico e Relazioni Istituzionali Erion Compliance Organization con la lectio ‘Perché l’economia verde sta rallentando?’; Paolo Peroni, partner Rödl&Partner con la lectio ‘L’impatto della sostenibilità nel bilancio d’impresa’.

Nella seconda parte dell’evento la tavola rotonda dal titolo ‘Quando la sostenibilità d’impresa è fare bene e farlo insieme’. Interverranno: Massimiliano Braghin, presidente e Co-Founder Infinityhub S.p.A., Benefit con un intervento sul tema ‘Il business della sostenibilità è nella partecipazione’; Roberto Sancinelli, presidente e amministratore delegato di Montello S.p.A. (‘Raggiungere il 100% di recupero, valorizzare il rifiuto e produrre energia dai residui per autoconsumo’; Riccardo Bani, presidente di Teon (‘Riscaldare, risparmiare e non inquinare’); Eliana Baruffi, Country Communications Manager Abb S.p.A. (‘Prodotti EcoSolutions garanzia della trasparenza sugli impatti ambientali’).

(ADNKRONOS)