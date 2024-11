Forum risorse umane, Marzocchi (Skillvue): “Rendiamo analisi competenze accessibile per le aziende”

“L’innovazione è insita in ciò che facciamo. Inoltre, ci occupiamo di analisi di competenze per i processi di selezione, ad esempio il management. Il nostro obiettivo è rendere accessibile per le aziende l’analisi delle competenze su grandi numeri e, di conseguenza, rendere più meritocratici i processi di selezione e i processi di sviluppo all’interno delle organizzazioni”. Lo ha detto Nicolò Marzocchi, ceo e cofounder di Skillvue, in occasione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana che per la XIV edizione, a Milano, ha come tema ‘Integrability’, un concetto che simboleggia l’insieme delle pratiche della gestione del personale e le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle evoluzioni nel mondo del lavoro.

