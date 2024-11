Forum risorse umane, Lori (Babbel): “Siamo acceleratore strategico che aiuta crescita e innovazione aziende”

“Babbel for Business non è solo una soluzione per la formazione linguistica, ma è anche un acceleratore strategico che aiuta le aziende nella crescita e nell’innovazione, nella gestione delle risorse umane. Questo lo fa permettendo di creare dei team più coesi, più competenti, soprattutto in un contesto di mercato globale”. Così Eleonora Lori, sales manager southern europe Babbel for Business, in occasione della sedicesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana. Il Forum Risorse Umane, l’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane, si configura come un’occasione di confronto e scambio sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica.

(ADNKRONOS)