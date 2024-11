Forum risorse umane, Francese (Axerta): “Ripristiniamo giustizia nelle organizzazioni di lavoro”

“Noi cerchiamo di essere vantaggiosi nel ripristinare un senso di giustizia nelle organizzazioni di lavoro, quindi queste attività vengono svolte proprio perché il senso di giustizia dia motivazione e crei una comunicazione molto più chiara ed efficace, in quanto nelle organizzazioni in cui c’è un alto senso di giustizia ci riferiscono un abbassamento dei conflitti, nel senso che i conflitti vengono poi composti in maniera molto più veloce”. Lo ha detto ai microfoni di Adnkronos Vincenzo Francese, chief investigation officer Axerta, intervistato a Milano al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana. Tema per l’edizione 2024, ‘Integrability’ che simboleggia le pratiche consolidate e le novità del settore hr.

(ADNKRONOS)