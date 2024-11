Forum risorse umane, Bonacchi (Indeed): “Grazie ad AI abbiamo riformulato il matching aziende-persone”

“Indeed è un’azienda Hr-tech, dove la tecnologia è al centro del nostro lavoro. Oggi ci stiamo focalizzando molto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, un aspetto fondamentale per quest’anno e per i prossimi, attraverso il matching: oggi abbiamo ripensato al modo in cui le aziende trovano le persone e le persone trovano lavoro. Storicamente, lo facevamo guardando i titoli di lavoro e i titoli di studio. Oggi, invece, grazie alla tecnologia riusciamo a farlo sulla base delle competenze. Le persone, infatti, apprendono competenze diverse durante la loro carriera e i loro percorsi, che possono essere riutilizzate anche in posizioni lavorative diverse”. Così Gianluca Bonacchi, senior talent strategist advisor di Ineed, intervistato a Milano in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana. L’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane, per il 2024 si concentra sul tema ‘Integrability’, un concetto che simboleggia l’insieme delle pratiche della gestione del personale e le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle evoluzioni nel mondo del lavoro.

(ADNKRONOS)