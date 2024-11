Temu: “Collaboriamo con Commissione e autorità nazionali per tutela consumatori”

Temu “riconosce le preoccupazioni sollevate dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori e ribadisce il suo impegno a collaborare strettamente con le autorità competenti per affrontare eventuali problematiche e garantire il rispetto delle normative europee”. Lo sottolinea una portavoce di Temu ricordando come “pur avendo ottenuto una crescente popolarità tra i consumatori in un tempo relativamente breve, siamo ancora una piattaforma giovane — con meno di due anni di attività nell’UE — e stiamo attivamente imparando e adattando alle esigenze locali”. “Collaboreremo pienamente con questa indagine, poiché – conclude la portavoce – riteniamo che tale scrupolosità avvantaggi i consumatori, i commercianti e la piattaforma a lungo termine”.

