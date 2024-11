Regionali, I proiezione: in Emilia Romagna avanti De Pascale (centrosinistra), testa a testa in Umbria

Urne chiuse alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati al voto ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. In corso lo spoglio. L’affluenza per entrambe le regioni era ieri in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Emilia-Romagna

Quando sono state scrutinate 374 sezioni su 4.529 alle elezioni regionali in Emilia Romagna, secondo i dati del sito Eligendo, il candidato del campo largo Michele De Pascale è avanti con il 55,14% seguito dalla candidata del centrodestra Elena Ugolini al 41,88%. Federico Serra (Emilia-romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro) è all’1,82% mentre Luca Teodori (Lealtà coerenza verità – Luca Teodori) è all’1,16%.

La segretaria del Pd è intanto arrivo al comitato elettorale di De Pascale a Bologna. Lo apprende l’Adnkronos da fonti del partito. La segretaria dovrebbe giungere al comitato insieme a De Pascale, la cui vittoria è ormai data per certa.

Umbria

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali dell’Umbria, la candidata del campo largo Stefania Proietti è al 48,5% mentre la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 48,3%. Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare e Alternativa riformista Rizzo presidente) è all’1,1%. Copertura del campione 7%.

Affluenza

Affluenza in calo di oltre 12 punti alle elezioni regionali in Umbria. Secondo i dati riportati dal portale Eligendo, è andato alle urne il 52,30% degli elettori rispetto al 64,69% delle precedenti elezioni. Secondo i dati rilevati al termine delle operazioni di voto, provincia di Perugia i votanti sono stati il 53,02% degli aventi diritto mentre alle precedenti elezioni avevano votato il 65,03% (-12,01); in provincia di Terni il 50,6% mentre alle scorse consultazioni aveva votato il 63,74% (13,58). Sono stati chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024.635 in quella di Terni. Nel 2019 in Umbria ha votato il 64,69 % degli aventi diritto, erano stati chiamati al voto 703.596 elettori.

E’ stata invece del 46,42% l’affluenza definitiva in Emilia Romagna. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo, nelle 4.529 sezioni ha votato il 46,42%, in netto calo di oltre 21 punti rispetto alla precedente tornata elettorale quando votò il 67,67%. Nello specifico, fa sapere l’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 41,49%, Parma 42,70%, Reggio Emilia 45,44%, Modena 47,20%, Bologna 51,67%, Ferrara 43,14%, Ravenna 49,72%, Forlì-Cesena 45,50%, Rimini 40,73%.

Nella scorsa tornata elettorale, nel 2020 l’affluenza totale alle urne era stata del 67,67% (Piacenza 62,91%, Parma 64,07%, Reggio Emilia 67,97%, Modena 69,12%, Bologna 70,94%, Ferrara 65,60%, Ravenna 69,71%, Forlì-Cesena 67,54%, Rimini 63,54%).

(ADNKRONOS)