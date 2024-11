Pil, l’Osservatorio Faini stima una leggera crescita a ottobre

Per ottobre l’aggiornamento della stima interna del PIL reale mensile indica una crescita di poco inferiore allo 0,1%, dopo l’andamento stazionario nel terzo trimestre, secondo i dati preliminari diffusi da Istat. In ottobre emergerebbe dunque, dalle analisi interne, una leggera accelerazione nella dinamica mensile, rispetto sia al periodo estivo, sia allo stesso mese dell’anno precedente, con un tasso di variazione tendenziale che passerebbe dallo 0,3% di settembre allo 0,5%. A rivelarlo è l’analisi realizzata dalla Fondazione Tor Vergata, diretta da Beniamino Quintieri, attraverso il suo Osservatorio Faini, creato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che elabora e commenta mensilmente i risultati del PIL reale per singolo mese.

Il miglioramento – si sottolinea – “è ascrivibile principalmente ad un maggior dinamismo dei servizi, il cui ritmo di crescita è atteso mantenersi solido, pur in presenza di indicazioni eterogenee”. In ottobre, il PMI settoriale, in zona espansiva oramai da gennaio, risulta infatti in aumento (52,4 da 50,5) dopo un semestre di flessioni, mentre si riduce il clima di fiducia nei servizi di mercato (95,3 da 100,4), che segue il rialzo registrato a settembre. Al contempo, alcuni dati relativi a ottobre suggeriscono la possibilità di un rimbalzo favorevole del settore industriale, che ha chiuso il 3T con una flessione della produzione dello 0,6% t/t. Al riguardo, segnali a sostegno del recupero della produzione, che in settembre si è contratta dello 0,4% m/m, provengono da gran parte degli indicatori quantitativi, tra cui la crescita del traffico di autoveicoli pesanti (2,0% m/m) e di merci su rotaia (6,8% m/m), nonché della produzione di energia elettrica (2,2% m/m) e del gas utilizzato per fini industriali (2,4% m/m). Diversamente, l’Imcei, l’indice mensile dei consumi elettrici delle imprese energivore, arretra in ottobre dell’1,0% m/m. D’altro canto, i più recenti indicatori qualitativi forniscono indicazioni di segno opposto, segnalando il prosieguo delle difficoltà del settore e contribuendo in tal modo a rendere maggiormente incerte le previsioni a breve termine. In particolare, il PMI settoriale scende ulteriormente, raggiungendo i 46,9 punti (da 48,3 di settembre) così come il sentiment delle imprese manifatturiere, sebbene in misura meno marcata (85,8 da 86,6). Dal lato delle famiglie, nel contesto di un contenuto aumento dei prezzi al consumo, l’indice di fiducia dei consumatori ripiega leggermente, riflettendo aspettative di aumento della disoccupazione e della dinamica dell’inflazione futura. Nonostante ciò, il buon andamento delle vendite al dettaglio e l’incremento, ancora in corso, delle retribuzioni reali, suggeriscono che la dinamica dei consumi è destinata a proseguire lungo il percorso di ripresa. Ne è conferma anche il miglioramento del clima di fiducia del commercio al dettaglio di ottobre – la terza consecutiva.

“Ad ottobre l’indicatore del PIL mensile risulta in leggero aumento (+0,1% se arrotondato al primo decimale). Con riferimento al settore industriale, le indicazioni provenienti dai dati quantitativi di ottobre puntano ad un rimbalzo della produzione, a dispetto di quanto prefigurato dalle indagini qualitative”, il commento di Ottavio Ricchi, Dirigente Generale Direzione Analisi e ricerca economico-finanziaria del Tesoro. “A fronte di ciò, il comparto dei servizi appare più dinamico rispetto al mese scorso; inoltre, l’aumento delle vendite al dettaglio in settembre, così come quello del clima di fiducia del commercio di ottobre, sembrano confermare l’ipotesi di un’ulteriore crescita dei consumi delle famiglie nei mesi a venire”.

