Martedì culturali al Centro universitario: ospite Paola Bignardi

Secondo appuntamento martedì 19 novembre 2024 alle ore 18.30 al Centro universitario di via Zabarella 82 a Padova della rassegna dei Martedì culturali – #tuesday for future, gli incontri mensili che affrontano e approfondiscono un tema, da ottobre a maggio. Si parterà di Spazi di spiritualità nei giovani con Paola Bignardi, coordinatrice delle ricerche sulla spiritualità dei giovani per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Università Cattolica).

Dalla domanda «Perché vi siete allontanati dalla Chiesa?», posta a cento giovani tra i 18 e i 29 anni, tra cui alcuni anche frequentatori del Centro universitario di Padova, ha preso le mosse l’indagine, condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla spiritualità delle nuove generazioni. A questi giovani è stato chiesto di raccontare la propria personale storia religiosa e la propria idea di spiritualità, il pensiero sulla Chiesa, la posizione rispetto alla fede.

Ad altri giovani che, invece, sono attualmente impegnati nel contesto ecclesiale, è stato chiesto: «Perché voi siete rimasti?».

Le risposte degli uni e degli altri lasciano intravedere un mondo giovanile sorprendente: l’abbandono della pratica religiosa e della comunità cristiana non significa necessariamente distacco dalla fede, così come l’essere rimasti non esprime adesione a tutto ciò che la Chiesa pensa e propone. Negli uni e negli altri vi è una ricerca quasi sempre inquieta e sofferta: di una fede personale che esprime anche l’aspirazione a una vita bella e buona; di una spiritualità che abbia le proprie radici nella profondità della coscienza.

L’incontro si svolgerà in presenza al centro universitario e sarà anche registrato e successivamente reso disponibile sulla pagina youtube del centro universitario al link:

https://www.youtube.com/c/CentroUniversitarioPadovano

INFO: www.centrouniversitariopd.it