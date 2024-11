Conferenza stampa: presentazione della nuova Sala Civica polivalente realizzata al secondo piano dell’ex Foro Boario in Prato della Valle

La nuova Sala Civica polivalente è situata al secondo piano dell’ex Foro Boario e si affaccia su Prato della Valle a Padova. Progettata per essere uno spazio versatile e accogliente, la Sala è pensata per ospitare una varietà di eventi come convegni, mostre d’arte e performance artistiche. L’ambiente è concepito per accogliere fino a 100 persone comodamente sedute, con uno spazio che si adatta alle esigenze di configurazione dei diversi eventi. La presentazione in conferenza stampa:

lunedì 18 novembre 2024, ore 12:00

Ex Foro Boario Prato della Valle

partecipano

Andrea Colasio, assessore alla Cultura

Domenico Lo Bosco, capo servizio Edilizia monumentale settore Lavori pubblici

Andrea Levi, amministratore delegato Immobiliare Prato della Valle

Sebastiano Arcoraci, comitato Prato della Valle

