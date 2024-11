Comune di Padova: Sir2, al via un cantiere per la risoluzione di alcuni sottoservizi in via Vicenza

Partirà nei prossimi giorni un intervento per la risoluzione di alcuni sottoservizi interferenti con le future linee tranviarie in via Vicenza. I lavori prevedono un intervento sulla rete idrica ed AcegasApsAmga aprirà due cantieri puntuali:

il primo in corrispondenza del civ. 22 di via Vicenza, ovvero nel tratto secondario di via Vicenza che incrocia via Makallè ai piedi del cavalcavia. Prevede la chiusura al traffico del tratto interessato e sarà concluso entro il 20 dicembre.

il secondo in corrispondenza dell’incrocio con via Digione e via Piave. Prevede l’occupazione parziale della sede stradale e il parziale restringimento delle corsie in entrambi i sensi di marcia e sarà concluso entro il 13 dicembre.

Saranno due scavi a cielo aperto, necessari per poter consentire le operazioni di ritubaggio, disinfezione e collegamento delle nuove condotte idriche adduttrici previste nel progetto di risoluzione delle interferenze, quindi per mettere in sicurezza tutte tubazioni, incrementando la resilienza del sistema acquedottistico cittadino, praticamente azzerando la vita tecnica delle tubazioni.

Come cambia la viabilità

Per poter realizzare questo intervento viene istituita la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto secondario di via Vicenza, compreso tra il numero civico 22 e via Makallè.

Sarà consentito il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private.

Tutti gli altri, per raggiungere il tratto finale di via Vicenza sotto il cavalcavia, dovranno percorrere via Caprera, via Monterotondo e via Makallè. Quest’ultima diventerà a doppio senso con divieto divieto di sosta permanente su ambo i lati, esteso anche a via Vicenza nel tratto compreso tra la stessa via Makallè e via Caprera.

Verrà istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti via Piave, una volta giunti all’incrocio con via Vicenza.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: “Dopo questo intervento e la sospensione per il periodo natalizio, in via Vicenza interverrà per qualche mese AP Reti Gas sempre per risolvere le interferenze dei sottoservizi. Superata questa fase sarà il momento della piattaforma tranviaria. In via Vicenza infatti contiamo di arrivare con i lavori la prossima primavera. Abbiamo chiesto alle imprese massimo impegno per concludere questo intervento prima del periodo natalizio e salvo imprevisti o condizioni metereologiche avverse il 13 dicembre via Vicenza sarà libera dal cantiere. Questi due interventi sono strettamente legati con quello presente in corrispondenza della rotonda davanti all’hotel Milano, il quale sarà concluso negli stessi giorni. Si tratta di uno snodo molto importante della rete idrica cittadina, che serve centinaia di abitazioni, e con questo intervento andiamo a riqualificarlo completamente”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)