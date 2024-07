Sostenibilità, Cresco Award: Fondazione Sodalitas e Anci lanciano nuovo bando

Al via la nuova edizione del contest ‘Cresco Award Città Sostenibili’ promosso da Fondazione Sodalitas per premiare i migliori progetti dei Comuni in tema di sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli Obiettivi (Sdgs) definiti dall’Agenda 2030. Giunto alla sua nona edizione, il concorso vede quest’anno una rinnovata e più ampia collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e gode anche del patrocinio della Commissione Europea, del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e di Csr Europe. Con il coinvolgimento di un nutrito gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas, impegnate sul fronte della sostenibilità, che premieranno i progetti dei Comuni legati a specifiche tematiche.

Le imprese partecipanti includono: AD Store, Bureau Veritas, Cellnex, Certiquality, Confida, Consulnet, FedEx, Feralpi Group, Industree Communication Hub, Infocert, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Nexumstp, Ntt Data, Pedevilla, Pirelli, Poste Italiane, Sias, STMicroelectronics, Ubs, Wise Engineering.

La partecipazione a Cresco Award è come sempre gratuita e aperta a Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Raggruppamenti tra Comuni, Comunità Montane che possono presentare uno o più progetti inerenti alle tematiche degli Sdgs come, ad esempio, la protezione e valorizzazione del territorio, l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria o il welfare territoriale. I progetti possono essere in fase di sviluppo o realizzazione, conclusi recentemente o già presentati ma con sviluppi significativi. Le candidature dovranno essere presentate online tramite la Piattaforma Idea360 entro il 30 settembre 2024.

Le proposte saranno valutate da una Giuria indipendente, composta da esperti provenienti da Anci, Assolombarda, Global Compact Network Italia, Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano, che sarà presieduta dalla rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. I Premi Impresa, invece, saranno assegnati direttamente dalle aziende partner, a loro insindacabile giudizio. La premiazione è prevista a novembre 2024 in concomitanza dell’Assemblea nazionale dell’Anci che quest’anno si terrà a Torino. Tanti sono i Comuni che hanno partecipato, individualmente o come parte di aggregazioni tra enti locali, alle prime edizioni di ‘Cresco Award’, presentando circa 1.000 progetti in questi anni. Progetti che rappresentano un patrimonio unico di conoscenza su come stanno agendo oggi i Comuni italiani per guidare lo sviluppo sostenibile dei territori e che sono consultabili nella banca dati online Mondo Cresco che offre anche alcune analisi statistiche correlate.

“Il territorio è la dimensione elettiva per realizzare nei fatti uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Fondazione Sodalitas promuove Cresco Award perché crede nel valore della partnership tra imprese e Comuni – afferma Alberto Pirelli, presidente Fondazione Sodalitas – Le aziende desiderano impegnarsi in un territorio dinamico, inclusivo e in crescita per le loro stesse prospettive di competitività. I Comuni sono vicini alle persone che vivono nel territorio e conoscono le priorità su cui agire per migliorare benessere e qualità della vita. La collaborazione tra imprese ed enti locali è strategica per promuovere in modo diffuso crescita e sviluppo”.

“Gli obiettivi di sviluppo sostenibile – dichiara il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra – sono al centro dell’azione dei Comuni e ne sono dimostrazione le migliaia di progetti Pnrr che in questi mesi sono in corso di realizzazione in settori come l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana. Il Cresco Award Città Sostenibili è un’occasione importante per la valorizzazione e la diffusione delle pratiche di sostenibilità dei Comuni, per questo Anci anche quest’anno come nelle edizioni precedenti offre convinto supporto a Fondazione Sodalitas per la realizzazione di questa iniziativa”.

(ADNKRONOS)